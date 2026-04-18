Melania Villalta dejó a todos boquiabiertos con la noticia que confirmó

La guapa modelo y presentadora Melania Villalta soltó una noticia que dejó a más de uno con la boca abierta y que marca un giro importante en su carrera.

La figura de El Chinamo y del canal VM Latino anunció este viernes en la noche que aceptó un nuevo reto internacional que la tiene llena de emoción.

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Villalta confirmó que está de regreso en los concursos de belleza y que volverá a subirse a un escenario para representar a Costa Rica ante el mundo.

Competirá en Tailandia

La también modelo fue elegida por la academia Adriano Models para competir por el país en el Miss Grand International (MGI) All Stars 2026, una edición especial del reconocido certamen tailandés Miss Grand International, que se realizará el 30 de mayo en Bangkok, Tailandia.

A través de sus redes sociales, Melania comunicó su designación, marcando así su esperado regreso a las plataformas que la dieron a conocer.

“Llegó el momento de regresar. Oficialmente y después de años de formación en plataformas, escenarios y comunicación, hoy regreso para representar a Costa Rica ante el mundo”, informó en Instagram.

Melania Villalta compartió la noticia de su regreso a los concursos de belleza con impresionantes fotos como esta. Fotografía: Instagram Melania Villalta. (Instagram/Instagram)

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“Un reto que sabía que iba a llegar”

La presentadora dejó claro que esta oportunidad no la tomó por sorpresa, pues siempre confió en que volvería a este tipo de escenarios.

“Un reto que sabría que llegaría en cualquier momento, y que hoy tomo con toda la responsabilidad, disciplina y pasión que me caracteriza en cada uno de mis proyectos. Trabajando siempre con amor y pasión, por mí y todas las personas que represento”, afirmó.

Una trayectoria que comenzó en las pasarelas

La carrera de Villalta, de 23 años, inició precisamente en los concursos de belleza.

Participó en el Teen Universe Costa Rica 2022 y en el Teen Universe International 2022, donde logró posicionarse en el Top 15 y ganó reconocimientos a Mejor Entrevista y Comunicación.

“Gracias por el apoyo por tantos años, estamos listos para gritar Costa Rica”, agregó.

Melania Villalta ha destacado en las últimas dos ediciones de El Chinamo de Teletica como presentadora.

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Lista para brillar en el escenario internacional

En la página oficial del concurso ya la presentan como la representante tica, destacando su perfil integral.

“Melania es modelo, creadora de contenido, cantante, bailarina, comunicadora y presentadora de televisión. Habla con fluidez español e inglés, lo que le permite expresar su voz y su mensaje en una plataforma internacional.

“Con su pasión por el espectáculo y sus sólidas habilidades de comunicación, Melania Villalta está lista para llevar su energía y presencia al escenario de MGI All Stars”, indicó la organización.