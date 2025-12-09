A Melania Villalta le llegó el regalo que tanto esperaba en el lugar que siempre soñó

Melania Villata está muy feliz con su llamado a El Chinamo una vez más. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Si a alguien le llegó el regalo de Navidad por adelantado fue a Melania Villalta, la presentadora cartaginesa que sigue tachando sueños cumplidos en Teletica.

La guapa fue confirmada hace unos días por parte del productor Alonso Acosta como una de las conductoras oficiales de El Chinamo, que arranca este jueves 11 de diciembre.

Aunque no es su primera vez en el programa, este año sí tendrá más participación en pantalla por lo que está más emocionada que nunca.

Con esta son cuatro temporadas de estar en el fiestón de fin de año de canal 7 y, como ella misma dice, su papel ha ido creciendo “poquito a poco y de forma progresiva”.

“Estoy muy emocionada, la verdad. Presentar es mi pasión. He trabajado por esto muchos años y de verdad siento que cada diciembre me dan un pasito más”, dijo.

De bailarina a presentadora

Melania participó la primera vez en El Chinamo 2022 como parte del staff de bailarinas, lo que le permitió tener un acercamiento con el equipo de producción del programa.

Al año siguiente ya no la llamaron como bailarina sino para cumplir uno de los retos de la sección Misión Chinamo, que logró cumplir ganándose aún más el cariño de los que trabajan en Teletica.

Este es el equipo de presentadores de El Chinamo, que son los mismos del año pasado. (Instagram /La Nación)

El año pasado ya fue su debut oficial como presentadora, al lado de las experimentadas Nancy Dobles y Keyla Sánchez, solo que salía en pantalla haciendo unas cuantas intervenciones.

“El año pasado tuve un espacio un poquito más pequeño y este, si Dios lo permite, ya voy a tener más chance, tengo una tarea de buscar a la gente más animada y me van a ver por ahí más días, entonces estoy súpercontenta”, mencionó con una gran sonrisa de quien sabe que se está viviendo su sueño.

Un sueño cumplido

Precisamente, en diciembre de 2022 cuando salió por primera vez en Teletica conversamos con ella y desde entonces tenía muy claro su objetivo: mantenerse como figura del 7.

En aquel momento trabajaba como presentadora del canal VM Latino y apenas se estaba dando a conocer como influenciadora de marcas.

“Ese ha sido mi sueño desde siempre (estar en el 7). Me acuerdo que hablamos de eso hace años, cuando apenas estaba empezando. Siempre lo tuve clarísimo: esto es lo que me apasiona. Trabajé duro, tuve paciencia y ahora poder estar en Teletica, formar parte de sus formatos… para mí es demasiado grande. Se lo agradezco muchísimo a la televisora”, mencionó.

Melania Villata inició en El Chinamo como bailarina. Acá junto a Keyla Sánchez, quien este año también será presentadora.

Para verse todavía más hermosa en la pantalla en octubre se hizo unos arreglitos estéticos cuyos resultados la tienen fascinada. Ahora luce una cintura de avispa y se quitó unos rollitos demás que le gustaban de sus brazos.

En cuanto a su corazoncito nos confesó que está muy tranquila y feliz disfrutando de su familias y del amor de sus amigos más cercanos.

Fue en agosto de este año que se confirmó su ruptura con el jugador Jeikel Venegas, quien precisamente la acompañó en varias ocasiones al Chinamo, pero de este punto de su vida prefirió no hablar mucho, pues prefiere mantener los motivo de la separación en privado.

Quiere bailar de nuevo

A Melania no la encontramos precisamente en una de las galas de Mira quién baila y nos confesó que otro de sus deseos es algún día llegar a ser una de sus conductoras. De este u otro formato similar.

Pero como sabe que el camino hay que abrirlo poco a poco le gustaría que primero la invitaran como competidora en alguna próxima temporada.

“Bailar es otra de mis pasiones. Yo le digo ‘sueño frustrado’ porque nunca me dediqué formalmente, pero cuando fui bailarina en el Chinamo era lo que más disfrutaba. Si algún día se me diera chance en Mira quién baila, sería demasiado feliz”, reconoció.

Melania Villalta será presentadora de nuevo en El Chinamo, pero esta vez tendrá más participación cada noche. (Instagram)

La guapa, de 23 años, cerrará el año en uno de sus mejores momentos profesionales, pues no solo se sigue consolidando en el programa que más alegrías navideñas reparte en la televisión nacional, sino que cumple el sueño que repitió tantas veces: estar en Teletica, trabajar en formatos grandes y que la gente la vea haciendo lo que más ama.

Este 2025 se celebran 25 años de El Chinamo, el cual se extenderá hasta el martes 23 de diciembre. Todos los días se transmitirá a partir de las 8 p.m..