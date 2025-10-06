Melania Villalta se hizo unos nuevos arreglitos, entre ellos, una cinturita de avispa

Melania Villalta, modelo y presentadora, confesó los nuevos procedimientos estéticos que se hizo para verse cada vez más guapa. (redes/Instagram)

La modelo Melania Villalta reveló que se había hecho unos nuevos arreglitos estéticos para lucir un cuerpazo de infarto.

La presentadora de El Chinamo 2024 tenía unos días de andar con moretes en sus brazos, lo que llamó la atención de algunos de sus seguidores.

Ella decidió contar que no eran golpes como tal, sino parte de los efectos de un procedimiento que se hizo en una clínica privada.

La expareja del futbolista Jeikel Venegas explicó que no se sentía conforme con algunas partes de su cuerpo y que, como confía mucho en su cirujano, no dudó en volver al quirófano.

Melania Villalta estaba inconforme con su cintura por lo que se hizo un arreglito. (redes/Instagram)

“Un día de estos estaba hablando con una persona que yo, en estos momentos, físicamente me siento bien, pero como mujeres siempre hay algo que queremos mejorar, eso tenemos que aceptarlo, y yo siempre he estado en las mejores manos; entonces, básicamente, dije: ‘¿Por qué no?’“, dijo en un video en el que mostró el procedimiento que se había hecho.

Villalta se quitó los rollitos de los brazos y, además, se hizo una cinturita de avispa para lucir mejor cuando se ponga vestido de baño.

Según contó, ambos procedimientos salieron muy bien y la recuperación no ha sido tan dolorosa.

Además, estuvo asistiendo a una cámara hiperbárica para sanar más rápido, por lo que ya pudo volver a su trabajo como modelo y animadora de eventos.

Por unos días deberá andar fajada para moldear mejor la cintura, pero, según dijo, está muy feliz con los resultados.

Hasta el momento, Teletica no ha confirmado si la cartaginesa estará de nuevo en su programa decembrino, pero es casi un hecho que será parte de sus presentadoras por el gran pegue que tuvo con el público joven que no se pierde El Chinamo.