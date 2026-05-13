Farándula

Teletica saca el as bajo la manga y anuncia este fichaje para la Revista Mundialista

Melania Villalta sorprendió a sus seguidores al confirmar su regreso a Teletica

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Teletica anunció este miércoles el equipo que formará parte de la Revista Mundialista, producción especial que acompañará la cobertura rumbo al Mundial 2026.

La presentación se realizó mediante un video compartido por TD Más en Instagram, donde aparecieron reconocidas figuras como Christian Sandoval, Gabriela Jiménez, Jorge Martínez y Gustavo López.

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Sin embargo, uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Melania Villalta, quien desde el día anterior había despertado curiosidad entre sus seguidores al adelantar que venía un nuevo proyecto en su carrera.

Melania Villalta, animadora de VM Latino, es la nueva ficha de canal 7.
Melania Villalta se mostró muy feliz con este nuevo reto. (Instagram)

Melania Villalta confirmó su regreso a Teletica

La joven compartió que, aunque actualmente se encuentra enfocada en un certamen internacional de belleza, aceptó este nuevo reto profesional relacionado con el fútbol y la comunicación.

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“De regreso a Teletica, siempre con usted. Nos vemos a partir del 1.° de junio en la Revista Mundialista, todos los días a las 9 p.m., para que vivamos juntos la fiesta del fútbol con el Mundial 2026.

“Tomo este reto con mucho agradecimiento, ilusión y con la pasión que siento cada vez que tengo la oportunidad de comunicar… Nos vemos por Teletica y todas sus plataformas”, escribió Villalta.

El anuncio generó múltiples reacciones positivas entre sus seguidores, quienes celebraron su regreso a la pantalla del 7, pues a finales del año anterior estuvo en El Chinamo.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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