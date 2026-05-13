Sophia Umaña de 4:13 y Celso Borges fueron captados juntos en España, ella aclara en qué anda

Sophia Umaña, presentadora de 4:13, anda en España muy bien acompañada. (redes/Captura de video)

La presentadora Sophia Umaña por fin apareció públicamente desde Madrid, España, luego de que en las últimas horas se desataran todo tipo de rumores sobre un supuesto viaje romántico junto con el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Celso Borges.

La comunicadora de 4:13, programa de La Teja, fue contactada en plena transmisión en vivo por sus compañeros Adrián Granados, Lucho Retana y Sara López, quienes no dejaron pasar la oportunidad para vacilarla por las fotografías filtradas recientemente en redes sociales donde se le ve en el aeropuerto de Madrid junto con el futbolista manudo.

Desde la famosa Gran Vía madrileña, Sophia entró sonriente a la videollamada mientras detrás de ella se apreciaba una de las zonas más reconocidas de la capital española.

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Los presentadores de 4:13 llamaron a Sophia Umaña para ver si era cierto que anda en España con Celso Borges. (redes/Captura de video)

La presentadora confirmó que efectivamente se encuentra en Madrid y aseguró que está disfrutando muchísimo de la experiencia en Europa.

Sin embargo, el tema inevitable fueron las imágenes divulgadas por el youtuber Diego Bravo, en las que se ve a ambos juntos en el aeropuerto.

“Sofi, estás en la Gran Vía dándote la gran vida, según chismes que están circulando en medios nacionales e internacionales”, le lanzó entre risas Adrián Granados.

Sophia Umaña y Celso Borges fueron captados juntos en el aeropuerto de Madrid. España. Fotos: Diego Bravo (redes/Facebook)

Se lo tomó con humor

Lejos de molestarse, Sophia tomó todo con humor y hasta se burló de cómo salió en las imágenes que circulan en redes sociales.

“Ay, la próxima que me saquen bien bonito, Adrián. Madre, salgo hecha ya ustedes saben qué”, dijo entre carcajadas.

Incluso explicó por qué andaba vestida tan cómoda durante el vuelo.

“Si eran 10 horas de vuelo complicadas, me dolía todo”, comentó.

En medio del vacilón, Lucho Retana siguió insistiendo con el tema de las fotografías y le preguntó directamente si las imágenes eran reales o producto de inteligencia artificial.

Sophia Umaña, presentadora de 4:13, compartió en sus redes que efectivamente está en España. (redes/Captura de video)

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Aunque evitó referirse directamente a Celso Borges o confirmar con quién anda viajando, sí aprovechó el espacio para revelar el verdadero motivo de su visita a España.

“Chiquillos, ando haciendo un casting. Se viene película internacional”, dijo, evidentemente en son de broma.

Sophia Umaña y Celso Borges estarían juntos en España. (redes)

Lo que sí dejó entrever es que estará de viaje por varios días, pues, según dijo, regresará al programa hasta el 1.° de junio. Es decir, buena paseada se van a pegar.

“Ayer no sé qué pasó, pero yo continúo. El 1.° de junio estoy ahí para que nadie me eche”, agregó Sophia entre bromas, haciendo referencia a los rumores y a su ausencia del programa el día anterior.

Eso sí, cuando llegó la pregunta más esperada por sus seguidores, Sophia prefirió hacerse la desentendida.

“Sofi, a mí no me gusta el chisme, pero ¿con quién anda?”, le preguntó Adriano justo antes de finalizar la llamada.

“Chao, no escucho”, respondió entre risas mientras fingía perder la señal.

Sophia Umaña, presentadora de 4:13, dijo estar muy feliz disfrutando la vista que tiene desde la Gran Vía, en Madrid. (redes/Captura de video)

Son amigos

Las declaraciones de la presentadora llegan apenas horas después de que las fotografías en el aeropuerto de Madrid reavivaran nuevamente las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ella y el volante manudo.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente si existe algo más que una amistad. Sin embargo, el rumor de que son pareja ya lleva más de un año, pues se les ha visto en reiteradas ocasiones en sitios públicos muy juntos.

En setiembre del año anterior, Sophia dijo a La Teja que no existía más que una amistad con el futbolista.

El programa 4:13 se transmite de lunes a viernes por el canal de YouTube y el Facebook de La Teja. (redes/Captura de video)

“Solo somos amigos”, respondió en aquel momento la presentadora, quien además aseguró que este tipo de rumores suelen surgir con frecuencia debido al ambiente en el que trabaja.

“Yo opino que es normal en Costa Rica que se inventen este tipo de chismes. Hoy soy yo, mañana será cualquier otro”, comentó entonces.

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Cabe recordar que Borges está en proceso de divorcio de su expareja, la española Marta Peralta, quien lo denunció ante el Juzgado de Violencia Doméstica por el delito de violencia patrimonial y sicológica.

En su caso, él no ha publicado nada en sus redes sociales sobre este viaje, aunque es bien sabido que Celso ama y conoce muy bien España, pues no solo conoció ahí a su exesposa, sino que también jugó ahí por varios años.