Hombre le ofreció plata a Sophia Umaña y ella respondió de manera inesperada

Sophia Umaña compartió con humor el mensaje que recibió de un hombre en redes sociales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sophia Umaña mostró la inesperada propuesta que le hizo un hombre, pero lo que más llamó la atención fue la reacción que tuvo la guapa aficionado al Herediano.

La presentadora de 4:13 Informativo compartió en su cuenta de Instagram el mensaje que recibió de una persona que, sin mucho rodeo, le ofreció plata a cambio de algo (sin decir qué).

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Sophia recibió un mensaje que la dejó pensando. captura (Sophia Umaña/Sophia Umaña)

“Hola, estás muy linda y quería consentirte y regalarte 300 dólares (casi 150 mil colones) a cambio de algo y si te caigo bien te regalo algo más. Soy soltero, lo prometo y si quieres te doy mi Instagram personal”, se lee en el mensaje.

Fiel a su estilo, Sophia decidió tomarse la situación con humor y compartió la captura en sus historias junto a una foto en la que aparece bastante pensativa, como analizando la peculiar propuesta.

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“La vara es que mañana hay que pagar la tarjeta”, escribió en tono de broma con dando a entender que podría aceptarlo.

La publicación, como era de esperarse, generó reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en vacilar con la situación y comentar sobre la curiosa oferta que recibió la comunicadora. Incluso, uno le dijo que eso era muy poco y que servía para poco.

Y es que en redes sociales nunca falta el mensaje raro, pero esta vez Sophia supo sacarle el lado más vacilón al asunto.