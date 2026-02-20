Sophia Umaña pasó incómodo momento en vivo por culpa del popular juego El Impostor

La presentadora Sophia Umaña pasó por un incómodo —y divertido— momento este jueves durante el programa de La Teja, 4:13 Informativo.

Sophi no pudo ocultar su congoja y la evidenció con una sonrisa nerviosa que la acompañó durante el popular juego El Impostor.

LEA MÁS: Sophia Umaña hizo una confesión personal y Sara López sudó más de la cuenta en el estreno de 4:13

Lucho Retana, Sophia Umaña, Adrián Granados y Sara López son los presentadores de 4:13 Informativo. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La palabra secreta era Celso Borges

En esta ocasión, la palabra secreta fue el nombre del futbolista Celso Borges, con quien a Sophia se le vinculó sentimentalmente hace algunos meses.

La palabra la conocían Sophia, Adrián Granados y Sara López. El impostor, en esta oportunidad, fue Lucho Retana.

Desde la primera ronda, las pistas comenzaron a generar tensión y risas. Sophia dijo “campeón”, luego “inteligencia” y en la tercera intervención soltó la palabra que más carcajadas provocó.

“¿Qué han dicho? Potencia, campeón, poste, 4:9… Eh... Maleta”, expresó Umaña, desatando la risa generalizada en el set.

Así fue el incómodo momento por el que pasó Sophia Umaña

LEA MÁS: Presentadora Sophia Umaña habla de su regreso a la pantalla: “Me siento muy motivada y retada”

“¿Hay agüita?”

Entre risas nerviosas, la presentadora intentó justificar su respuesta.

Dijo que se refería a “con lo que viaja porque es futbolista”, tratando de darle sentido a la palabra “maleta”.

La risa continuó y, visiblemente nerviosa, Sophia lanzó: “¿Hay agüita?”.

En la última ronda volvió a decir “inteligencia”, aunque después dudó de su propia pista.

El pasado que volvió a sonar

Cabe recordar que en setiembre pasado, en entrevista con La Teja, Sophia negó que existiera algo más que una amistad con Celso Borges.

Sin embargo, el momento vivido este jueves en 4:13 Informativo no pasó desapercibido para los seguidores del programa, quienes rápidamente recordaron los rumores del pasado.

El espacio se transmite de lunes a viernes de 4:13 a 6 de la tarde a través del YouTube y las redes sociales de La Teja.

LEA MÁS: La Teja le pone humor a las noticias con el estreno de 4:13