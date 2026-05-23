Melania Villalta exhibe en Tailandia su talento menos conocido

A miles de kilómetros de Costa Rica, la guapísima presentadora de Teletica, Melania Villalta, dejó con la boca abierta a más de uno al exhibir un talento que muy pocos le conocían.

La exuberante rubia se encuentra en Tailandia desde hace varios días representando al país en la primera edición del certamen Miss Grand International All Stars.

Melania Villalta es, literalmente, todo un espectáculo. Fotografía: Instagram Melania Villalta. (Instagram/Instagram)

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Melania Villalta se lanzó a cantar en pleno concurso

Fue durante una de las actividades más recientes del concurso donde Melania sorprendió al demostrar que además del modelaje, la televisión y el baile, también tiene talento para el canto.

La tica encendió el ambiente al subirse al escenario para interpretar a todo pulmón la icónica canción Amor Prohibido, éxito inmortal de Selena Quintanilla.

Melania cantó, bailó y puso todo el sabor latino frente a decenas de participantes de la edición All Stars del certamen internacional.

Melania Villalta sorprende con su talento menos conocido

“El momento lo creamos nosotros”

Antes de esa fiesta que armó en el escenario, la presentadora compartió un profundo mensaje en Instagram sobre el gran momento personal y profesional que vive.

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“Una día más representando a Costa Rica y Centroamérica en la primera edición de Miss Grand International All Stars. Y este es un recordatorio amistoso de que no existe una fórmula perfecta para alcanzar lo que anhelamos, que la vida no se trata de esperar por el momento ‘perfecto’”.

“El momento lo creamos nosotros. Y todo lo que nos haga salir de nuestra zona de confort en busca de nuestra mejor versión es ganancia. Quédense donde sientan como la pasión pasa por su cuerpo y disfrutan cada segundo. Como yo en cada escenario que Dios me ha dado la oportunidad de estar”, afirmó.

Melania Villalta hizo esta poderosa publicación en redes. Fotografía: Instagram Melania Villalta. (Instagram/Instagram)

Melania también volverá a la televisión

Además de su participación en Miss Grand International All Stars, Mela vive otro importante momento profesional.

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