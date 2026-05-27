Hay noticias sobre el caso de la vestuarista de Teletica y la muerte de su perro

Sandra Carvajal, vestuarista de Teletica, y su perro Gianni, quien murió luego de ser atacado por un pitbull. (redes/Instagram)

Casi un mes después de la dolorosa muerte de Gianni, el perrito de la vestuarista de Teletica Sandra Carvajal y su pareja, el locutor Jorge Madrigal, hay nuevas noticias tras el ataque que acabó con la vida de la mascota.

Según contó Madrigal en sus redes sociales, los dueños de la perra pitbull involucrada en el incidente finalmente cerraron el portón de la casa para evitar que el animal vuelva a sacar la cabeza hacia la calle y ocurra otro accidente similar.

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“Finalmente, cerraron el portón. Ojalá que la perrita que nos quitó a Gianni la dejen estar en ese jardín, que camine y corra. Que disfrute el zacate y sea feliz ahí”, escribió el locutor.

Esta fue la publicación que hizo el locutor. (redes)

Tanto Jorge como Sandra habían insistido durante semanas para que al menos colocaran un cedazo o algún tipo de protección en el lugar, especialmente porque, según vecinos de la zona, no era la primera vez que el animal atacaba a personas o mascotas que pasaban frente a la vivienda.

Después de lo sucedido con Gianni, la pareja aseguró que la perra habría permanecido amarrada dentro de la propiedad, algo que tampoco querían para ella porque los animales tienen derecho a andar libres.

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Gianni, el perro de la vestuarista Sandra Carvajal de Teletica, compartía con otros animalitos. (redes/Instagram)

Jorge, además, aprovechó para dejar un mensaje sobre la tenencia responsable de mascotas y compartió una fotografía que le habían tomado a Gianni junto a un rottweiler.

“El problema no es la raza, es el cuidado, cariño y adiestramiento que les damos”, reflexionó.

Jorge Madrigal, locutor de 94.7, es muy amante de los animales. (redes/Instagram)

La pérdida de Gianni generó gran conmoción entre amigos, seguidores y amantes de los animales, quienes acompañaron a la pareja durante las últimas semanas.