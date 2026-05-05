Vestuarista de Teletica pide justicia tras la dolorosa muerte de su perrito y denunciará ante SENASA

Jorge Madrigal y Sandra Carvajal son pareja desde hace más de cinco años. Instagram.

El dolor sigue muy vivo en el corazón de Sandra Carvajal, reconocida vestuarista de Teletica y pareja del locutor Jorge Madrigal, quien anunció que buscará justicia tras la muerte de su perrito Gianni, luego de un violento ataque ocurrido este domingo.

Carvajal contó que este martes presentará una denuncia formal ante el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) por lo sucedido, con la esperanza de que se investigue el caso y se tomen medidas para evitar que otra familia pase por un dolor similar.

“Por momentos se me viene todo encima, porque no entiendo por qué así, de esa forma, pero me consuela pensar que tal vez Gianni no sufrió, de lo rápido que pasó todo”, expresó muy conmovida en un video compartido en sus redes sociales.

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Sandra Carvajal, vestuarista de Teletica, y su perro Gianni eran muy unidos, pues tenían más de 10 años juntos. (redes/Instagram)

La tragedia ocurrió mientras caminaba junto a su pareja y sus dos mascotas por las cercanías de la iglesia de San Pablo de Heredia a eso de las 7 a.m.

Justo cuando pasaban por una casa común con portón cerrado y un perro adentro todo cambió en cuestión de segundos.

Sandrita explicó que el perro empezó a ladrarles y que sus perros reaccionaron al ver al otro animal, algo que suele pasar entre mascotas, pero jamás imaginaron lo que se vendría.

El perro, un pitbull, logró sacar la cabeza entre los barrotes del portón y sujetó a Gianni, un chihuahua de apenas dos kilos, del cuello.

Sandra Carvajal, vestuarista de Teletica, denunciará a los dueños del perro que mató a su perrito. (redes/Instagram)

Momento de desesperación

El reconocido locutor Jorge Madrigal intentó por todos los medios liberar al perrito, forcejeando con todas sus fuerzas, pero no lo logró.

“Ni la fuerza ni el largo de los brazos le dieron, el perro estaba superceñido con Gianito. Calculamos que en cuestión de un minuto ya estaba muerto”, contó muy dolida.

En medio del caos ella golpeó con fuerza el portón para pedir ayuda, al punto de terminar con una mano inflamada, pero asegura que nadie les abría.

Vestuarista de Teletica contó como murió su perrito tras ataque de otro animal

Cuando finalmente los dueños salieron de la casa, aseguró que tampoco sintió empatía de su parte por lo que estaba ocurriendo.

“Jorge les decía desesperado: ‘Denme al perrito, denme al perrito’, y costó que nos lo dieran”, recordó.

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La vestuarista fue este lunes al lugar del accidente y se encontró que ya habían colocado un cedazo en el portón, pero como dicen, ya para qué.

Ella decidió hacer pública su dolorosa situación para hacer un llamado a los dueños de perros de carácter fuerte o agresivo.

“Mañana (martes) entrego a SENASA los documentos con todo y creo que sí es importante que esa gente se ponga en regla y, pues bueno, y así evitar tanto dolor en una familia como el dolor que estamos pasando nosotros ahorita”, recalcó.

Sandra Carvajal sacó a pasear a sus dos mascotas y un perro más grande se salió de una casa y se fue contra el chihuahua. (redes/Instagram)

Varias figuras que han pasado por Teletica le han enviado palabras de consuelo en este momento tan duro, pues ella es muy querida dentro de la televisora.

Como Elena Correa, quien le escribió: “Me parte el alma escuchar este video. Lo siento tanto mi Sandri”. El actor Mario Chacón también le puso: “Lo siento muchísimo Sandrita. Les mando un fuerte abrazo directo al corazón a George y a vos. Los quiero mucho”. Y la modelo Marcela Negrini: “Qué tristeza por Dios, me parte el alma, te abrazo con todo mi corazón y que Diosito me le dé muchas fuerzas”.