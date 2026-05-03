Figura de Teletica sufre golpe devastador durante un paseo que terminó en tragedia

Gianni tenía casi 14 años y era el primer perrito de la vestuarista de Teletica. (Archivo/Captura de video/Archivo/Captura de video)

El que parecía ser un paseo tranquilo terminó en una escena desgarradora para Sandra Carvajal, la reconocida vestuarista de Teletica vivió un momento devastador que la dejó marcada, luego de que una situación inesperada se saliera de control en cuestión de segundos.

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Por medio de su cuenta de Instagram, la querida figura de Canal 7 había compartido horas antes una imagen donde llevaba a sus perritos a pasear.

“Misión: cansar a los chiquitos para ir a trabajar tranquila”, escribió en tono alegre, sin imaginar lo que vendría después.

Horas más tarde, la historia dio un giro doloroso, Carvajal publicó una foto de su perrito Gianni con un mensaje que reflejaba su tristeza.

Sandra Carvajal compartió horas antes del ataque que llevaba a sus perritos a pasear. (Instagram/Instagram)

“Hoy un pitbull me arrebató un pedazo de mi corazón. Descansa en paz mi cachorrito 2012-2026”.

Este medio contactó a Carvajal, quien relató con profunda tristeza lo ocurrido, según contó, todo pasó mientras caminaba detrás de la iglesia de San Pablo de Heredia junto a sus mascotas, cuando un perro de raza pitbull sacó la cabeza por la reja de una casa y logró salir.

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“El perro se salió por el portón y me arrancó a mi perrito, se lo llevó para adentro y lo mató”, dijo con evidente dolor.

La vestuarista explicó que su mascota pesaba casi dos kilos, tenía cerca de 14 años y era muy especial para ella, ya que fue su primer perrito y su fiel compañero de aventuras.

El paseo que prometía ser tranquilo terminó en una tragedia que marcó a Sandra Carvajal. (Sandra Carvajal /Sandra Carvajal)

La vestuarista de Teletica despidió con dolor a su perrito, su fiel compañero de años (Sandra Carvajal /Sandra Carvajal)

“Un pedazo de mi corazón se fue”, expresó tras la pérdida de su mascota. (Sandra Carvajal /Sandra Carvajal)

Además, señaló que los dueños del otro animal no salieron ni reaccionaron ante la situación, lo que aumentó su indignación.

Carvajal aseguró que, más allá de su dolor, le preocupa que un hecho así pueda repetirse y afectar a otras personas.

“Así como el perro agarró a mi mascota, puede salir a agarrar a una persona, a un niño, y eso es muy preocupante”, advirtió.

Finalmente, hizo un llamado claro a la responsabilidad.

“El dolor no lo quita nadie, pero cada dueño debe ser responsable con sus mascotas”, comentó. También recalcó que los animales actúan por instinto, por lo que los dueños deben tomar medidas para prevenir este tipo de tragedias.