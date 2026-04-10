Farándula

Periodista de Teletica vivió momentos de angustia por cirugía a su hija de tres meses de nacida

Reportera de Buen día dio a conocer el estado de salud de la bebé tras el procedimiento médico

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Por Manuel Herrera

La periodista de Buen Día Carolina Monge enfrentó este jueves un momento lleno de angustia luego de que su hija Mariana, de apenas tres meses, fuera sometida a una cirugía.

La comunicadora, quien se convirtió en mamá por primera vez el pasado 23 de diciembre, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Carolina Monge, periodista de Buen día.
Carolina Monge es periodista de Buen día. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (redes/Instagram)

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“Todo salió excelente”

Por medio de Instagram, Monge tranquilizó a sus seguidores al confirmar que el procedimiento médico fue exitoso.

“Hoy (jueves) Mariana tuvo una pequeña cirugía. Todo salió excelente. Estamos muy bien y estaremos cada vez mejor, porque Dios cuida cada detalle”, refirió.

Carolina Monge
Carolina Monge comunicó así la noticia de la operación de su bebé. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (Instagram/Instagram)

Un momento cargado de emociones

La presentadora también compartió lo que vivió antes de la operación, cuando se dirigía al hospital junto a su esposo.

Según contó, ambos iban rezando el Rosario y, aunque se sentía fuerte, una situación la hizo quebrarse.

“Porque la fe no nos exime de sentir todas las emociones humanas y de eso se trata”, afirmó, tras relatar que el llanto de otra niña en el hospital la hizo llorar.

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Agradecida y fortalecida

Pese al susto, Caro se mostró agradecida por el apoyo recibido durante este proceso.

También aprovechó para destacar el papel de su esposo como padre en este momento tan delicado.

“Vive con la 10 puesta”, mencionó la feliz mamá.

Un inicio de vida con retos

La pequeña Mariana nació antes de tiempo debido a una condición en la placenta que impedía su crecimiento normal, lo que ha implicado algunos desafíos desde sus primeros días. Sin embargo, la familia enfrenta cada situación con fe y optimismo.

Carolina Monge
Carolina Monge reconoció que se quebró por unos minutos a pesar de que tenía toda la fe en Dios. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (Instagram/Instagram)

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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