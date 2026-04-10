Periodista de Teletica vivió momentos de angustia por cirugía a su hija de tres meses de nacida

La periodista de Buen Día Carolina Monge enfrentó este jueves un momento lleno de angustia luego de que su hija Mariana, de apenas tres meses, fuera sometida a una cirugía.

La comunicadora, quien se convirtió en mamá por primera vez el pasado 23 de diciembre, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Carolina Monge es periodista de Buen día. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Periodista de Teletica explica lo que pasa con su embarazo y por qué tiene que dar a luz antes de tiempo

“Todo salió excelente”

Por medio de Instagram, Monge tranquilizó a sus seguidores al confirmar que el procedimiento médico fue exitoso.

“Hoy (jueves) Mariana tuvo una pequeña cirugía. Todo salió excelente. Estamos muy bien y estaremos cada vez mejor, porque Dios cuida cada detalle”, refirió.

Carolina Monge comunicó así la noticia de la operación de su bebé. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (Instagram/Instagram)

Un momento cargado de emociones

La presentadora también compartió lo que vivió antes de la operación, cuando se dirigía al hospital junto a su esposo.

Según contó, ambos iban rezando el Rosario y, aunque se sentía fuerte, una situación la hizo quebrarse.

“Porque la fe no nos exime de sentir todas las emociones humanas y de eso se trata”, afirmó, tras relatar que el llanto de otra niña en el hospital la hizo llorar.

LEA MÁS: Periodista de Teletica enfrenta complicaciones con su embarazo y está llena de angustia y miedo

Agradecida y fortalecida

Pese al susto, Caro se mostró agradecida por el apoyo recibido durante este proceso.

También aprovechó para destacar el papel de su esposo como padre en este momento tan delicado.

“Vive con la 10 puesta”, mencionó la feliz mamá.

Un inicio de vida con retos

La pequeña Mariana nació antes de tiempo debido a una condición en la placenta que impedía su crecimiento normal, lo que ha implicado algunos desafíos desde sus primeros días. Sin embargo, la familia enfrenta cada situación con fe y optimismo.

Carolina Monge reconoció que se quebró por unos minutos a pesar de que tenía toda la fe en Dios. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Periodista de Buen día enfrenta problema de salud que le surgió en los últimos días de su embarazo