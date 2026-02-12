Periodista de Buen día enfrenta problema de salud que le surgió en los últimos días de su embarazo

Carolina Monge, periodista de Buen día, está luchando con una enfermedad que le dejó el embarazo. (redes/Instagram)

La periodista de Buen Día, Carolina Monge, está viviendo uno de los momentos más felices de su vida desde que se convirtió en mamá en diciembre pasado.

Entre pañales, desvelos y sonrisas de su pequeña Mariana, la comunicadora disfruta mucho esta nueva etapa… pero no todo ha sido tan bonito como parece.

Y es que en medio de la maternidad, Caro está enfrentando un problema de salud que la tiene bastante inquieta y que incluso la llevó a pedir ayuda pública.

A través de sus redes sociales, la periodista mostró que está lidiando con una dermatitis que le ha afectado las manos y que se nota con fuerza en los nudillos.

Según contó, este padecimiento empezó a aparecer en los últimos días de su embarazo y se ha intensificado en estos días.

Carolia Monge mostró cómo andan sus manos y lo que más le preocupa es que a cada rato se las pasa lavando para atender a su bebé. (Instagram/La Nación)

La situación se habría complicado aún más por una razón que muchas mamás entenderán perfectamente: Carolina confesó que se lava las manos “al menos cada 30 segundos” desde que nació su bebé, algo necesario para cuidar a la pequeña, pero que le estaría pasando factura a su piel.

Ante el malestar, Monge decidió consultarles a sus seguidores si conocían algún remedio o consejo efectivo para combatir la dermatitis y aliviar las molestias.

Mientras busca una solución, la comunicadora sigue disfrutando cada momento con su hija, dejando claro que la maternidad trae muchísima felicidad… pero también retos que nadie le advierte a una madre.