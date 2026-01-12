Periodista Carolina Monge habla por primera vez de su cesárea

Carolina Monge, periodista de canal 7, compartió por primera vez los detalles de la cesárea en la que dio a luz a su hija Mariana, revelando los momentos de pánico y dolor que vivió durante el proceso.

En un emotivo posteo de Instagram, Monge relató cómo, a pesar de la felicidad de convertirse en madre, experimentó una mezcla de emociones intensas, pero también cómo logró superar sus miedos gracias a un consejo clave.

“Mi cuerpo empezó a temblar sin control”

La comunicadora contó que, al día siguiente de la cesárea, vivió una situación que la dejó completamente vulnerable.

“Mi cuerpo empezó a temblar sin control, me sonaban hasta los dientes, y cada brinco que daba era un dolor tremendo en la herida que no tenía ni 24 horas”, expresó. En ese momento de pánico, una enfermera neonatóloga llamada Ariana entró a la habitación y le ofreció un consejo que la acompañó en su proceso de recuperación: “Deja que tu cuerpo se manifieste como quiera manifestarse”.

Monge relató cómo, a pesar del dolor y el miedo, se permitió escuchar a su cuerpo y respiró hasta que todo pasó.

“Me abracé hasta que mi cuerpo estuviera listo”, dijo, destacando la importancia de darse tiempo y espacio para sanar.

Un consejo que marcó la diferencia

El consejo de Ariana ha sido uno de los más valiosos para Carolina durante su posparto.

“Te recordaré toda mi vida. Tu consejo está conmigo cada día y hoy lo comparto con más mamás”, expresó, agradecida por el apoyo que recibió en un momento tan crítico.

El poder de disfrutar el momento

Monge también reveló que, antes de la cesárea, su amiga Adri Mesén le pidió un favor muy especial: estar completamente enfocada en el momento del nacimiento, ya que, según ella, “es lo más mágico que una mujer puede experimentar”.

Con esa recomendación en mente, Carolina se propuso disfrutar cada detalle del proceso, desde los nervios previos hasta la presión en el abdomen al iniciar la cirugía.

“Disfruté cada sensación, hasta los nervios previos al pinchazo de la anestesia. Disfruté la música, la alegría, y hasta la mano de Vic (su pareja) en mi cabeza”, contó.

Carolina recordó que incluso se permitió hacer chistes durante la operación: “Pregunté si la depilación láser de bikini estaba incluida y les dije a los doctores que no olvidaran hacerme el levantamiento de nalgas”, agregó entre risas.

Gratitud y confianza en medio de la incertidumbre

Para la presentadora de Buen Día, disfrutar cada momento del parto fue su manera de agradecer a Dios por cumplir su mayor anhelo.

“El disfrute en medio de la incertidumbre es la mejor forma de decirle a Dios que confiamos”, concluyó, dejando claro que el camino hacia la maternidad está lleno de retos, pero también de momentos de pura gratitud.