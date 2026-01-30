Carolina Monge, de Buen día, comparte emotiva reflexión tras el nacimiento prematuro de su hija

Carolina Monge, periodista de Buen día, cuando estaba embarazada de su hija Mariana, quien nació de forma prematura. (redes/Instagram)

La periodista Carolina Monge, rostro del programa Buen Día, conmovió a sus seguidores en redes sociales al compartir una profunda reflexión sobre el nacimiento prematuro de su hija Mariana, quien llegó al mundo el pasado 23 de diciembre.

En su publicación, Monge explicó el concepto de “edad corregida”, un término médico que se utiliza para calcular la edad que tendría un bebé prematuro si hubiese nacido a las 40 semanas de gestación.

Bajo ese parámetro, ese día marcaría simbólicamente el momento en que su hija habría nacido a término, que habría sido este 29 de enero.

“Hoy yo cumpliría las 40 semanas y, según este parámetro, la edad de Mariana se cuenta como si naciera hoy, aunque en realidad nació hace 37 días”, escribió.

Caro destacó que su hija nació superando incluso una restricción de crecimiento intrauterino, una condición médica que suele implicar mayores cuidados y describió su llegada como un verdadero milagro.

“Sí, el milagro de su vida se cuenta solo”, expresó.

Su mensaje lo acompañó con una fotos que le hicieron justo días antes del parto, sin saber que el momento de dar a luz estaría tan cerca.

“Siempre digo que Dios es un Dios de detalles, y estas fotos son eso. Sissi me las tomó en mi casa una semana antes de que naciera mi bebé. Nosotras no lo sabíamos, pero Dios sí”, señaló.

Lo más lindo

La periodista también abrió su corazón al recordar que su embarazo estuvo marcado por el reposo, las constantes citas médicas y la ausencia de celebraciones o paseos, debido a las condiciones de salud que enfrentó durante la gestación. Aún así, afirmó que fue una etapa profundamente valiosa.

“A pesar de eso, fue precioso, porque ser la mamá de Mariana siempre será lo más lindo de mi vida”, manifestó.

Carolina Monge tuvo a su bebé Mariana más de un mes antes de la fecha real de parto. (Instagram/Instagram)

Monge agradeció además el apoyo de las personas que la acompañaron en los momentos de mayor incertidumbre, a quienes describió como “ángeles” que les brindaron consuelo y fortaleza.

Aunque aclaró que este día no representa el nacimiento real de su hija, la fecha quedó marcada para ella como un recordatorio de gratitud y fe.

“Hoy no nace Mariana, pero me guardo esta fecha y la última foto para reafirmar lo dichosos que somos, porque creímos”, concluyó.

La publicación generó múltiples mensajes de apoyo y cariño por parte de colegas, seguidores y televidentes, quienes celebraron junto a la periodista la vida de su hija.