Periodista de Teletica habla de la cirugía que atravesó su bebé y cómo la ha manejado

Carolina Monge, periodista de Buen Día, compartió detalles sobre la reciente cirugía que atravesó su bebé, Mariana, y cómo ha enfrentado esta etapa como madre primeriza.

A través de sus redes sociales, explicó que esta experiencia ha sido desafiante, pero también llena de enseñanzas.

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Aprendizajes como madre

En un video publicado en Instagram, la comunicadora expresó:

“Enfrentamos retos médicos que implicaron una pequeña cirugía en la lengüita, con un postoperatorio que me hizo sacar mi parte de mamá enfermera para hacerle sus ejercicios de rehabilitación en casa, probar nuevos métodos de alimentación y asistir a muchas citas. Sé que este proceso es para bien, sé que fue una respuesta de Dios muy clara, sé que sucedió en el tiempo y de la manera perfecta”.

Carolina Monge es mamá primeriza. (redes/Instagram)

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Un inicio inesperado

La bebé nació el pasado 23 de diciembre, antes de lo previsto, ya que su llegada estaba estimada para finales de enero de este año.

Además, durante el embarazo, la periodista de Teletica enfrentó una restricción de crecimiento intrauterino, lo que significó un seguimiento médico constante.

Un mensaje de fe

“Cada día se parece más a Víctor y nos recordó con cada sonrisa que, para quienes creemos, todo obra para bien”, agregó Carolina en el clip.

Su testimonio ha generado empatía y apoyo entre sus seguidores.