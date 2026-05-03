Sebas Guillem pierde Got Talent España, pero sale con propuesta que le puede cambiar la vida

El artista costarricense Sebas Guillem logró destacar en la gran final de Got Talent España, donde compiten los 13 mejores actos de la temporada.

Aunque no se llevó el primer lugar, su participación dejó una huella importante y puso su nombre en el radar internacional.

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Un mensaje que abre puertas

Previo a su presentación, el cantante recibió múltiples mensajes de apoyo de amigos, conocidos y figuras del espectáculo.

Sebas Guillem dejó en alto el nombre de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Uno de los más llamativos fue el de Juanjo Monserrat, productor de Sebastián Yatra, quien le hizo una sorprendente propuesta.

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“Me encantaría tener la oportunidad de trabajar contigo en un futuro, ya que creo que podríamos construir algo muy importante para tu carrera”, expresó.

Una oportunidad que marca el futuro

Aunque no obtuvo el triunfo en Got Talent España, la propuesta recibida podría representar un antes y un después en su trayectoria.

La experiencia en el programa y el respaldo de figuras de la industria posicionan a Sebas Guillem como un talento con proyección internacional.