Farándula

Christian Nodal toma drástica decisión tras supuestos conflictos con su familia

Christian Nodal alimenta la incertidumbre sobre su relación profesional y personal con su padre

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Christian Nodal sigue alimentando la controversia en torno a los posibles conflictos con su padre, Jaime González.

Durante una de sus recientes presentaciones, aseguró que “no es el dueño de su nombre”, ni de algunas decisiones importantes en su carrera, lo que generó múltiples interpretaciones.

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Señalamientos tras cancelación

Posteriormente, tras la cancelación de un concierto en Chile, explicó que su equipo había advertido a la empresa JG Music, propiedad de su padre, sobre la complejidad del traslado.

Marc Anthony y Christian Nodal se presentaron en concierto en el Estadio Nacional de Costa Rica este miércoles 4 de diciembre del 2024.
Christian Nodal tomó una decisión ahora con su nombre. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Incluso, se sugirió el uso de un avión privado, responsabilizando a la compañía por la situación, lo que incrementó los rumores.

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Nuevo registro que genera dudas

A esto se suma que el medio Univisión informó que el artista registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el nombre “El Forajido”, el cual ahora aparece en sus redes sociales.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni su padre han emitido declaraciones públicas para aclarar la situación.

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Christian NodalCambio de nombreForajidoProblemas familiares
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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