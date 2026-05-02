Christian Nodal toma drástica decisión tras supuestos conflictos con su familia

Christian Nodal sigue alimentando la controversia en torno a los posibles conflictos con su padre, Jaime González.

Durante una de sus recientes presentaciones, aseguró que “no es el dueño de su nombre”, ni de algunas decisiones importantes en su carrera, lo que generó múltiples interpretaciones.

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Señalamientos tras cancelación

Posteriormente, tras la cancelación de un concierto en Chile, explicó que su equipo había advertido a la empresa JG Music, propiedad de su padre, sobre la complejidad del traslado.

Christian Nodal tomó una decisión ahora con su nombre. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Incluso, se sugirió el uso de un avión privado, responsabilizando a la compañía por la situación, lo que incrementó los rumores.

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Nuevo registro que genera dudas

A esto se suma que el medio Univisión informó que el artista registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el nombre “El Forajido”, el cual ahora aparece en sus redes sociales.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni su padre han emitido declaraciones públicas para aclarar la situación.