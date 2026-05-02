Elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’ vuelve a grabar tras tragedia que los dejó destrozados

Dos personas de la producción habían sido asesinadas. foto: El heraldo México (el heraldo mex/sin senos sí hay paraíso)

La producción de Sin senos sí hay paraíso volvió a grabar, pero lo hizo con el corazón hecho pedazos.

Según informó People en Español, el equipo retomó las filmaciones en Colombia días después de la tragedia en la que murieron dos integrantes de producción, un golpe que dejó a todos marcados.

Y aunque el trabajo debía continuar, las emociones están a flor de piel.

“Volvimos… pero nada es igual”, dijo la actriz Catherine Siachoque, recordada por su papel de doña Hilda.

“Porque la mejor manera de honrarlos es seguir adelante. Nico y Henry, aquí estamos”, escribió en sus redes sociales.

Como parte del homenaje, la producción encendió una luz en memoria de los fallecidos, un gesto simbólico que refleja el dolor que sigue presente en el set.

LEA MÁS: Silencio en el set: revelan cuándo y dónde dirán adiós a víctimas de tragedia ‘Sin senos sí hay paraíso’

Pero quien no pudo contener las lágrimas fue Carolina Gaitán.

La actriz confesó que regresar al lugar donde compartió con uno de sus compañeros fue devastador.

“Volver a este motorhome donde estábamos muertos de la risa la última vez con Nico ha sido absolutamente devastador”, expresó visiblemente afectada.

LEA MÁS: ¡Dolor e indignación! Familiar de víctima de Sin senos sí hay paraíso 4 estalla tras brutal crimen

Sin senos sí hay paraíso perdió a dos de sus colaboradores. (Captura/La Nación)

“El vacío es infinito”

Gaitán también reveló que ha buscado respuestas entre quienes compartían más con su compañero, tratando de entender cómo se sentía antes de la tragedia.

Según le contaron, él estaba feliz de formar parte del proyecto.

Aun así, el golpe emocional es imposible de ignorar.

“Aquí estamos de vuelta, pero el vacío es infinito”, afirmó, dejando claro que nada será igual.

Además, pidió respeto y prudencia por las familias que hoy enfrentan el dolor más grande.

“Pienso tanto en las familias… se les agradece mucho”, dijo tratando de contener el llanto.

Un equipo marcado por el dolor

El actor Pablo Astiazarán también compartió un mensaje cargado de sentimiento, en el que reconoció que regresar al set no ha sido fácil.

“Pareciera que nada es igual. Y en buena medida no lo es. Las cosas cambiaron”, expresó.

Sin embargo, destacó la unión del equipo en medio del dolor, resaltando cómo todos se apoyaron en el momento más difícil.

La nueva temporada, protagonizada por Carmen Villalobos, llegará próximamente al horario estelar de Telemundo, con una historia cargada de drama, riesgo y emociones intensas.

Pero detrás de cámaras, hay una herida que aún no sana.