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Sin senos sí hay paraíso: esta era la función que tenían las víctimas del trágico ataque

Conozca quiénes eran Nicolás Perdomo y Henry Benavides, miembros del equipo de Sin senos sí hay paraíso que fallecieron en el ataque

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Por El Tiempo / Colombia / GDA y Yerlin Gómez Izaguirre

Una grabación de la telenovela Sin senos sí hay paraíso 4 terminó en tragedia tras un violento ataque ocurrido el pasado sábado 18 de abril en Bogotá.

Un hombre, identificado como Josué Cubillos García, habría atacado con un arma blanca a un integrante de la producción de la serie. La situación provocó la reacción de los otros trabajadores y dejó como saldo la muerte de otro miembro del equipo, además del propio agresor.

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De acuerdo con el diario El Tiempo, las víctimas fueron identificadas como Henry Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Perdomo Corrales, de 18 años. Además, otra persona permanece hospitalizada en estado grave.

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El caso está bajo investigación. (eel tiempo colom/captura)

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El papel clave dentro de la producción

Henry Alberto Benavides desempeñaba una función esencial como conductor del camión de producción. Su labor consistía en transportar equipos, utilería y materiales indispensables para el desarrollo de las grabaciones, garantizando que cada jornada contara con los recursos necesarios.

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Henry Benavides y Nicolás Perdomo fueron las víctimas del fatal ataque en las grabaciones de 'Sin senos sí hay paraíso'. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Por su parte, Nicolás Perdomo Corrales trabajaba como asistente de producción, una posición clave en la coordinación logística, apoyo al equipo técnico y organización de las escenas.

La tragedia ha generado una profunda conmoción tanto en el equipo de producción como en la audiencia internacional.

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Sin senos sí hay paraísoNicolás PerdomoHenry Benavides
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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