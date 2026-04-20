Sin senos sí hay paraíso: esta era la función que tenían las víctimas del trágico ataque

Una grabación de la telenovela Sin senos sí hay paraíso 4 terminó en tragedia tras un violento ataque ocurrido el pasado sábado 18 de abril en Bogotá.

Un hombre, identificado como Josué Cubillos García, habría atacado con un arma blanca a un integrante de la producción de la serie. La situación provocó la reacción de los otros trabajadores y dejó como saldo la muerte de otro miembro del equipo, además del propio agresor.

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De acuerdo con el diario El Tiempo, las víctimas fueron identificadas como Henry Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Perdomo Corrales, de 18 años. Además, otra persona permanece hospitalizada en estado grave.

El caso está bajo investigación. (eel tiempo colom/captura)

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El papel clave dentro de la producción

Henry Alberto Benavides desempeñaba una función esencial como conductor del camión de producción. Su labor consistía en transportar equipos, utilería y materiales indispensables para el desarrollo de las grabaciones, garantizando que cada jornada contara con los recursos necesarios.

Henry Benavides y Nicolás Perdomo fueron las víctimas del fatal ataque en las grabaciones de 'Sin senos sí hay paraíso'. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Por su parte, Nicolás Perdomo Corrales trabajaba como asistente de producción, una posición clave en la coordinación logística, apoyo al equipo técnico y organización de las escenas.

La tragedia ha generado una profunda conmoción tanto en el equipo de producción como en la audiencia internacional.