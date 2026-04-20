Tragedia en Sin senos sí hay paraíso: liberan a dos implicados y surgen nuevos detalles

La tragedia ocurrida durante las grabaciones de la telenovela Sin senos sí hay paraíso continúa generando conmoción tras la aparición de nuevos detalles en las últimas horas.

El caso, que ha captado la atención internacional, sigue en desarrollo mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas.

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Según reportó Caracol Radio, dos trabajadores que fueron capturados en el marco de la investigación fueron liberados. Se trata de Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29, ambos integrantes del equipo logístico y de producción.

El mundo del espectáculo está de luto. (Tomada de Instagram)

Decisión judicial y actual del proceso

De acuerdo con información de Infobae, la Fiscalía General de la Nación imputó a los jóvenes el delito de homicidio doloso; sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos durante la audiencia.

Ante este panorama, las autoridades decidieron no solicitar medidas de privación de libertad al considerar que no representan un riesgo para la sociedad ni peligro de fuga, además, los implicados no cuentan con antecedentes judiciales.

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A pesar de su liberación, ambos continúan vinculados al proceso judicial y deberán presentarse ante las autoridades cada vez que sean requeridos, mientras se desarrolla la investigación.

Hipótesis de legítima defensa

El abogado defensor, Fabio Humar, planteó que los hechos podrían enmarcarse dentro de un caso de legítima defensa, argumento que será analizado a profundidad durante el proceso penal.

El agresor sería el sujeto que aparece a la izquierda. (El Tiempo Colombia/captura)

Según los reportes, Josué Cubillos García, quien no tenía relación con las grabaciones, habría atacado con un arma blanca a dos miembros del equipo, identificados como Henry Alberto Benavides y Nicolás Perdomo Corrales, quienes fallecieron en el lugar.

Esta situación provocó que otros integrantes, incluidos Correa y Sanabria, lo persiguieran, lo que terminó con la muerte del presunto agresor.

El caso permanece en etapa de análisis, con las autoridades centradas en esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.