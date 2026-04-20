¡Así se desató todo! Video revela cómo ocurrió el ataque a equipo de “Sin senos sí hay paraíso”

Nuevos detalles salen a la luz sobre la tragedia que golpeó al equipo de la serie Sin senos sí hay paraíso en Bogotá. Resulta que un video de seguridad deja ver cómo se dieron los hechos.
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Según relata el medio El Tiempo de Colombia, en el video se ve que una de las víctimas, Nicolás Francisco Perdomo, se encontraba recostado en una reja conversando con otra persona, en apariencia tranquilo, cuando todo cambió en cuestión de segundos.
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Se acercó sin decir nada
En el video se ve a un hombre (José Cubillos García, sospechoso de iniciar todo) caminando cerca del lugar, aparentemente desorientado, hasta que en un momento se acerca por la espalda y, sin mediar palabra, inicia el ataque.
De inmediato, compañeros de trabajo y personal de seguridad reaccionaron para intentar ayudar, pero la situación se salió de control rápidamente.
El agresor también atacó a otras personas que intentaron intervenir, lo que terminó en una escena de caos.
Víctimas y reacción del equipo
El hecho dejó como víctimas a Nicolás Francisco Perdomo, de 18 años, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45, ambos parte del equipo de producción.
El agresor, identificado como Josué Cubillos, también falleció en medio de lo ocurrido.
Investigación sigue en curso
Las autoridades continúan investigando lo sucedido para esclarecer todos los detalles del caso, que ha generado conmoción tanto en el equipo de la producción como en el mundo del entretenimiento.
Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones y llamados a reforzar la seguridad en este tipo de grabaciones.