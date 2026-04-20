Carmen Villalobos rompe el silencio tras tragedia en grabación de “Sin senos sí hay paraíso”: “Han sido horas muy tristes”

Carmen Villalobos es actriz de Sin senos sí hay paraíso, temporada 4. (Telemundo/Instagram)

La actriz Carmen Villalobos no se quedó callada tras la tragedia que golpeó las grabaciones de la serie Sin senos sí hay paraíso y compartió un mensaje que refleja el duro momento que atraviesa el equipo.

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Villalobos se enteró de lo ocurrido mientras asistía a los Premios India Catalina, donde incluso fue reconocida, pero la noticia cambió por completo el ambiente.

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“Han sido horas muy tristes”

A través de sus redes sociales, la actriz expresó lo difícil que ha sido procesar lo sucedido.

“Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría”, escribió, dejando ver el contraste entre el reconocimiento profesional y la tragedia que afecta a sus compañeros.

Además, explicó lo cercanas que se vuelven las relaciones dentro de este tipo de producciones.

“Cuando estamos en un proyecto, todos nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros que con nuestros seres queridos”, comentó.

Un hecho que golpeó a todo el equipo

El incidente ocurrió en el centro de Bogotá, mientras se realizaban grabaciones en vía pública. Una riña terminó con tres personas fallecidas, incluido el agresor, además de un herido y varias personas detenidas.

Según detalló el medio El Tiempo de Colombia entre las víctimas se encuentran dos integrantes de la producción, lo que ha generado un fuerte impacto dentro del equipo y la industria.

Mensaje a las familias

Este fue el mensaje de Carmen Villalobos. foto; redes sociales (carmen villalobos /captura)

Villalobos también aprovechó para enviar un mensaje a los familiares de las víctimas, mostrando su apoyo en medio del dolor.

“Mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos”, expresó.

El caso sigue en investigación, mientras actores, técnicos y seguidores continúan reaccionando a una tragedia que dejó huella en la producción.