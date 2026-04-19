Exactor de “Sin senos sí hay paraíso” sufrió accidente en teatro en medio de delicada semana para la producción

El actor fue atendido de emergencia tras recibir un golpe en el rostro por la escenografía.foto: El Espectador (Roberto Manrique /captura)

El actor Roberto Manrique, recordado por su papel de Santiago Sanín en la serie Sin senos sí hay paraíso, sufrió un accidente durante una función teatral que lo obligó a detener la presentación y recibir atención médica de emergencia.

Según El medio El Espectador el hecho ocurrió durante el preestreno de su obra “Tantas flores”, cuando parte de la escenografía falló y un tubo de metal lo golpeó en el rostro, específicamente entre la frente y el área del ojo.

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El impacto fue tan fuerte que la función tuvo que ser detenida de inmediato y el actor trasladado a un centro médico, donde recibió varios puntos de sutura debido a las heridas provocadas.

Fue atendido de emergencia

Manrique sufrió al menos tres heridas y una inflamación considerable en la zona del golpe. Sin embargo, los exámenes médicos descartaron lesiones de gravedad.

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A través de sus redes sociales, el actor explicó lo ocurrido y llevó tranquilidad a sus seguidores:

“Tuve un accidente con la escenografía, un tubo de metal me cayó en la cabeza… Tuvimos que parar la función lamentablemente. Pero estamos firmes para mañana”, expresó.

Reapareció en redes tras el susto

Roberto Manrique sufrió un accidente durante una función teatral en su obra “Tantas flores”.foto: El Espectador (Roberto Manrique /captura)

Horas después, el actor volvió a publicar contenido en su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores, mostrando las marcas del accidente pero asegurando que se encuentra estable.

“Estamos vivos, estamos bien, estamos hinchados, estamos rojos, pero el cráneo está bien y el ojo está perfecto, así que tenemos mucho que agradecer”, comentó.

Semana marcada por la atención mediática

El hecho ocurrió mientras la producción de “Sin senos sí hay paraíso” atraviesa días de atención mediática. foto: El heraldo México (el heraldo mex/sin senos sí hay paraíso)

El accidente del actor ocurre en una semana en la que la producción de Sin senos sí hay paraíso ha estado en el foco público tras el fallecimiento de tres personas durante grabaciones en Bogotá, lo que ha generado gran impacto en la industria audiovisual.