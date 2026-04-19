Policía revela cómo se desató la riña que dejó tres muertos en grabación de “Sin senos sí hay paraíso”

foto: El heraldo México (el heraldo mex/sin senos sí hay paraíso)

Nuevos detalles salen a la luz sobre la tragedia ocurrida durante las grabaciones de la serie Sin senos sí hay paraíso, donde una riña terminó con tres personas fallecidas en plena vía pública.

La Policía Nacional de Colombia aclaró que el hecho no tuvo relación con un intento de robo, como se manejó inicialmente, sino que habría sido un caso de intolerancia.

Según Infobae, Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que todo se originó tras un altercado entre miembros del equipo de producción y un hombre que se encontraba en la zona.

“La Policía Nacional aclara que no fue ningún hurto, ni intento de hurto. Lamentablemente, fueron unos hechos de intolerancia”, señaló el oficial.

Los fallecidos son Henry Alberto Benavides Cárdenas, un hombre de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, un joven de apenas 18 años. Foto: Tomada de El Tiempo. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Así se desató el caos

De acuerdo con testigos citados por el diario El Tiempo, todo habría comenzado cuando el hombre llegó a la zona del rodaje y pidió un cigarrillo a una de las personas del equipo. Al no recibir respuesta o atención, se habría mostrado molesto, lo que desencadenó un intercambio que rápidamente escaló a una agresión con arma blanca.

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En cuestión de segundos, otros miembros de la producción intentaron intervenir para controlar la situación, pero el enfrentamiento se salió de control y terminó en una riña con consecuencias fatales.

El incidente ocurrió en medio del rodaje y generó momentos de pánico entre el equipo de producción y quienes estaban en el lugar.

Víctimas y capturados

Entre las víctimas mortales se encuentran dos integrantes de la producción (Henry Alberto Benavides Cárdenas, un hombre de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, un joven de apenas 18 años), mientras que el agresor también falleció en medio del enfrentamiento.

Las autoridades confirmaron además que varias personas fueron detenidas y están siendo interrogadas como parte de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía investiga lo ocurrido en el set de grabación. foto: Infobae (sin senos sí hay paraíso/captura)

Investigación sigue en curso

La Fiscalía General de la Nación continúa recopilando pruebas y testimonios para determinar con exactitud cómo se desarrollaron los hechos y establecer responsabilidades.

Otro de los puntos bajo análisis es la identidad del agresor y si había tenido incidentes previos en la zona.

El caso ha generado conmoción en la industria audiovisual y ha reavivado el debate sobre la seguridad en rodajes realizados en espacios públicos.