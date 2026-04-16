Sin pelo y 10 kilos menos: el impactante video de actor de telenovelas de Televisa tras dura batalla contra el cáncer

El actor de telenovelas Mauricio García Muela encendió las alarmas tras revelar que fue diagnosticado con cáncer testicular, pero ahora sorprendió al mostrar en un video cómo avanza su recuperación luego de completar un duro proceso de quimioterapias.

Una lucha dura, pero con esperanza

Mauricio García Muela muestra su recuperación tras dura batalla contra el cáncer testicular (Instagram/Instagram)

El galán de producciones de Televisa compartió su testimonio en redes sociales, donde explicó con detalle el proceso que ha vivido desde que recibió el diagnóstico en febrero de este año.

Tras varios meses de tratamiento, el actor logró alcanzar una etapa clave en su recuperación, aunque reconoce que la batalla aún no termina.

“Lo logré, acabé mis quimioterapias. Fueron 70 días de tratamiento, 21 quimioterapias, bajé 10 kilos. Se me fue todo el pelo, pero estoy de pie y contento”, expresó en el video.

A pesar de este avance, el actor explicó que todavía debe someterse a estudios médicos para conocer si la enfermedad ha desaparecido por completo.

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García Muela dejó claro que, aunque finalizó una etapa importante, su tratamiento continúa bajo supervisión médica.

El actor mantiene la esperanza de recibir buenas noticias en los próximos días, mientras sigue enfocado en su recuperación.

“Tengo la esperanza de entrar en remisión, pero eso dependerá de los estudios que vienen ahora”, comentó.

Además, aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante este proceso.

Una carrera en televisión

Mauricio García Muela, de 43 años, es reconocido por su participación en telenovelas como “Corona de lágrimas”, “Vivir de amor” y “Ella soy yo”, producciones que lo posicionaron como uno de los rostros conocidos de Televisa.

Su caso ha generado reacciones entre seguidores y colegas, quienes han destacado su fortaleza al compartir públicamente su proceso.

El video, donde muestra su estado actual, refleja no solo los efectos físicos del tratamiento, sino también su actitud positiva frente a la enfermedad.