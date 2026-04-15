Farándula

Sandra Lee habla del derrame cerebral que tuvo en grabación de su show “Dr. Pimple Popper: Breaking Out”

La dermatóloga Sandra Lee es muy conocida en el mundo de la televisión

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La dermatóloga Sandra Lee, protagonista del programa “Dr. Pimple Popper: Breaking Out”, habló por primera vez sobre un derrame cerebral isquémico que sufrió en noviembre del año anterior mientras grababa su show.

Según declaraciones brindadas al medio People, la especialista se encontraba en plena filmación cuando ocurrió el incidente, dejando una consecuencia grave en su salud: “una parte de su cerebro murió”.

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Secuelas y proceso de recuperación

Tras el episodio, Lee ha centrado sus esfuerzos en su recuperación, aunque continúa enfrentando secuelas que han afectado su día a día, como dificultades en la pronunciación y la pérdida parcial del control de su mano izquierda.

Sandra Lee es conocida gracias a su famoso show.
Sandra Lee es conocida gracias a su famoso show. (Sandra Lee/Instagram)

“Siento que el derrame cerebral me ha debilitado un poco el cuerpo, o me ha hecho sentir mucho más vieja en muy poco tiempo”, reveló al medio internacional.

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Además, debe tomar anticoagulantes y seguir un proceso de fisioterapia, lo que también ha impactado su bienestar emocional.

“Sufro mucho de trastorno de estrés postraumático porque todo eso pasó mientras grababa el programa”, indicó.

Una nueva perspectiva de vida

La doctora destacó que esta experiencia le ha permitido reflexionar sobre su salud y la importancia de cuidarse más, así como de valorar el tiempo con sus seres queridos.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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