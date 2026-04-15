El inesperado paso que dieron los hijos de Britney Spears para salvarla

Los hijos de Britney Spears dieron un importante paso para ayudarla.

La situación de Britney Spears vuelve a encender las alarmas, pero esta vez hay un detalle que no ha pasado desapercibido: el papel que jugaron sus hijos para ayudarla.

Según información revelada por la revista People, Sean Preston de 20 y Jayden James 19 años, fueron fundamentales para que la cantante decidiera ingresar a un centro de rehabilitación, luego de su reciente arresto por conducir bajo los efectos de sustancias.

Según este medio, una fuente cercana contó que la artista estaba muy afectada tras el incidente.

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“Ella estaba muy alterada y conmocionada después de su arresto. Y está aterrorizada de ir a la cárcel. Le ha llevado semanas darse cuenta de que ir a rehabilitación es la mejor opción”, indicó.

Un gesto que pesa

La misma fuente aseguró que los hijos de la cantante, fruto de su relación con Kevin Federline, fueron claros con ella.

“Sus hijos fueron una gran parte para que ella fuera a rehabilitación. Han sido claros con ella. Solo quieren que esté saludable”, añadió.

El ingreso de Spears a un centro de tratamiento fue confirmado el pasado 12 de abril por un representante, luego de semanas de presión por parte de su entorno cercano.

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Britney Spears ingresó a rehabilitación tras semanas de presión de su entorno.

Todo empezó con un arresto

El caso se remonta al pasado 4 de marzo, cuando la intérprete de “Womanizer” fue detenida en Ventura, California, por sospecha de manejar bajo la influencia de drogas o alcohol.

Tras ser liberada al día siguiente, su equipo calificó el hecho como “completamente inexcusable” y aseguró que la cantante debía dar un giro importante en su vida.

“Britney va a tomar los pasos correctos y cumplir con la ley. Con suerte, este puede ser el primer paso en un cambio largamente esperado”, señalaron.

Bajo la lupa

Desde el fin de su tutela en 2021, la vida de la artista ha estado bajo constante escrutinio, especialmente por su comportamiento en redes sociales, lo que ha generado preocupación entre seguidores y conocidos.

Ahora, con este nuevo paso, todo apunta a que Spears estaría buscando estabilidad, apoyada por su familia y, sobre todo, por sus hijos.