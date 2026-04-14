Tapón está muy preocupado por uno de sus fans y pide ayuda para saber de él

El artista pidió información sobre el estado de un joven que fue atendido en medio del concierto. (Cortesía MSJ/La Nación)

El artista nacional Tapón vivió un momento que lo sacó de foco mientras estaba en plena presentación en el festival Transitarte.

Según contó después en sus redes sociales, una situación inesperada en medio del público lo dejó preocupado y no pudo evitar seguir pensando en lo ocurrido incluso después de bajarse de la tarima.

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“Hubo un muchacho que no sé qué fue lo que le pasó mientras yo estaba en el show, creo que lo sacaron los de la Cruz Roja. Espero que esté bien. Si alguien sabe qué le pasó y cómo está, déjenme saberlo. Realmente terminé pensando en eso porque no sé qué fue lo que le pasó”, dijo en un video que compartió en Instagram.

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Un show que tenía todo para ser perfecto

Tapón compartió en redes que vivió un momento que lo dejó preocupado durante su show. (Cortesía MSJ/La Nación)

A pesar del susto, Tapón también destacó la energía del público que lo acompañó durante su presentación.

El cantante contó que estaba emocionado por la gran cantidad de personas que llegaron y por la forma en que se conectaron con su música.

“Había jóvenes, adultos mayores, niños… de todo. Disfrutaron de principio a fin las canciones. En serio Costa Rica, gracias eternas, esto es lo único que nos da motivación para seguir haciendo música y presentándonos”, expresó.

Así fue la presentación de Tapón en Transitarte.

Un regreso a sus inicios

El artista aseguró que lo vivido le recordó sus inicios, cuando la gente vibraba intensamente con su música.

Incluso comparó el ambiente con el que se vivía en sus presentaciones en los años 90 y 2000, cuando el público se entregaba por completo.