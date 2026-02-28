Tapón hizo una fuerte confesión, ¿está pensando en el retiro?

El cantante nacional Christian Gómez, mejor conocido como Tapón, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de sincerarse sobre algo que muchos se han preguntado: ¿está pensando en retirarse de la música?

Christian Gómez, Tapón, y su hija Mariangel (Instagram)

El artista, que inició su carrera en 1998, confesó que en más de una ocasión ha pensado en “tirar todo para arriba” y dedicarse a otra cosa. Sí, así como lo lee. Después de tantos años en la industria, la idea del retiro le ha pasado por la cabeza.

Tapón reveló que ha pensando en el retiro, pero siempre ocurre algo que lo frena

Sin embargo, hay algo que siempre lo hace frenar la decisión y recordar el por qué sigue componiendo música original.

Por ejemplo, el domingo hizo un concierto en La Sabana, donde cantó por casi hora y media y en cuyo show repasó éxitos “old school” y también canciones más recientes como “Santa Tere”, el remix de “Pura Vida”, “Besito Maracuyá”, “No soy normal” y “Maleante”.

LEA MÁS: ¿A dónde se fue Tapón? Cantante está viviendo algo mágico lejos de Costa Rica

Pero lo que realmente lo movió no fue solo ver a grandes y jóvenes cantando todas sus canciones, sino lo que ocurrió días después de ese concierto al recibir el audio de un papá.

En el mensaje, el hombre le contó que su hija había estado en el show y que no se quería ir todavía para la casa porque quería escucharlo cantar en vivo.

Tapón está orgulloso de su trayectoria. Jorge Navarro para La Nación (Jorge Navarro para La Nación)

Luego le envió el audio que le puso su niña, que decía: “Papi, papi, porfa, mañana me despierto temprano. Ya va a venir Tapón. Vea, se lo prometo, que mañana me levanto temprano y no me va a costar levantarme”.

“Vea, mi gente… ya se dan cuenta por qué no me retiro”, dijo el artista con evidente emoción.

LEA MÁS: Tapón no se guardó nada sobre Juan Gabriel Calderón y el VAR, luego del Alajuelense vs Herediano

Tapón explicó que, aunque ama hacer música —tanto así que asegura tener alrededor de 35 canciones inéditas guardadas—, una cosa es que a él le guste crear y otra que la gente quiera seguir escuchándolo.

Por eso, cuando vive momentos como el del domingo o escucha historias como la de la niña, se cuestiona: “¿Será que todavía tengo más que hacer?”.

LEA MÁS: Tapón conmueve con su reacción a bicampeonato mundial de baile que obtuvo su hija Mariangel

Más que fama o números, el cantante dejó claro que lo que lo impulsa es dejar un mensaje bonito en cada concierto y sembrar algo en la mente y el corazón de quienes lo escuchan.

Así que, por ahora, sus seguidores pueden respirar tranquilos: aunque el retiro ha rondado su cabeza, el cariño del público sigue siendo el motor que mantiene a “Tapón” firme en los escenarios.