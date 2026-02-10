Tapón no se guardó nada sobre Juan Gabriel Calderón y el VAR, luego del Alajuelense vs Herediano

El cantante nacional Tapón no se guardó nada sobre el trabajo que Juan Gabriel Calderón y el equipo del VAR hizo el sábado, durante el juego entre Alajuelense y Herediano.

El artista estuvo de invitado en el programa “El Picadito”, que se transmite los lunes por Radio Monumental y habló puntualmente de la falta dentro del área que no se sancionó como penal.

Al minuto 37, el defensor Keyner Brown cometió una supuesta falta sobre el delantero mexicano Ángel Zaldívar, y el central señaló penal. Segundos después, el VAR analizó la jugada y determinó que no hubo la falta.

Sin embargo, este domingo, salieron videos y fotos en donde aparentemente sí hubo una falta dentro del área y por lo tanto, se debía sancionar como penal.

Tapón criticó el trabajo del arbitraje, en el juego entre Alajuelense y Herediano. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

Lo que dijo Tapón

Tapón, quien es un fiel seguidor de Alajuelense, dijo esto sobre la jugada en cuestión:

“Yo no sé qué pudo ver en el VAR, él estaba muy cerca, él lo vio, él lo pitó. Después lo llaman del VAR, no sé qué vieron los del VAR o qué no vieron los del VAR y lo llaman para que verifique.

“Lo que pasa es que no le tocaron el hombro, le agarraron la camiseta y lo jalan. Es falta, aquí nadie está llorando, pero es una falta, él la vio como falta, él vio penal.

Una jugada generó todo un debate el sábado anterior, en el juego entre Alajuelense y Herediano. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion )

“Hay una foto muy clara y creo particularmente, si hay duda por parte del VAR y llama el árbitro y va a ver la jugada, ve la jugada dudosa, lo que debería prevalecer es la primera decisión, la decisión del árbitro.

“Él lo vio penal, lo pitó así. ¿En el arbitraje quién es el que manda? Porque lo embarcaron".