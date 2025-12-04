Tapón conmueve con su reacción a bicampeonato mundial de baile que obtuvo su hija Mariangel

El cantante Christian Gómez, más conocido como Tapón, conmovió a mucha gente con la reacción que tuvo al anuncio de que su hija Mariangel Gómez obtuvo el bicampeonato mundial en una competencia internacional de baile en la que participa.

Mariangel es parte de la delegación costarricense que representó al país en el Euroson Latino 2025, que se realiza en México, y este miércoles alzó el trofeo del primer lugar en la categoría solista salsa femenino amateur.

LEA MÁS: Tapón tiene una hija que escribe su propia historia como artista y es toda una campeona

Tapón compartió un video en sus redes del momento preciso en que supo que su hija volvió a obtener ese campeonato y, tras los segundos de expectativa por el resultado, derramó lágrimas de emoción por el triunfo de su hija.

“Otra llorada viendo a Mariangel desde Costa Rica. No pude acompañarla allá en México. Hoy (este miércoles) se convierte en bicampeona mundial en la categoría salsa femenino, solo amateur. Dios es bueno. Te felicito mi princess”, afirmó Tapón en redes.

Hija de Tapón deslumbra en competencia de baile

Euroson Latino: el torneo de salsa más grande del mundo

El Euroson Latino, torneo de baile en el que participó Mariangel, es el campeonato de salsa más grande del planeta.

En una entrevista que dio a La Teja en junio del 2024, Mariangel, de 16 años, habló de esa afición al baile y su gusto por participar en competencias internacionales.

Christian Gómez, más conocido como Tapón, celebró este campeonado de su hija Mariangel. Fotografía: Instagram Mariangel Gómez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Hija de Tapón tiene al cantante brincando en un pie

Contó que desde el kínder estaba en grupos folclóricos y a partir de ahí desencadenó un gusto por el baile que la ha llevado a muchos escenarios y competiciones internacionales.

Tapón reacciona a campeonato mundial de baile de su hija

Mariangel: una joven competitiva y enfocada en el baile

“Soy una persona muy competitiva, demasiado, siempre lo he sido, es algo que está en mí (competir). Siempre subo al escenario con la mentalidad de ganar”, afirmó a este medio en aquella oportunidad.

Dijo, además, que el baile en esta etapa de su adolescencia ha sido de gran ayuda para convertirse en la mujer que siempre quiso.

Mariangel Gómez tiene 16 años. Fotografía: Instagram Mariangel Gómez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Hija de Tapón se luce en un escenario donde solo los grandes artistas se presentan

“El baile en mi vida de adolescente es una gran ayuda porque hace que no me distraiga con muchas otras cosas y hace que me mantenga en una línea a futuro, que sepa mi plan, mi meta o la idea que quiero”, destacó.