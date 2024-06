Tapón tiene una hija que escribe su propia historia como artista y es toda una campeona

Mariángel Gómez es la hija menor de Tapón y es toda una campeona bailando salsa. (Instagram)

Dicen que hijo de tigre sale pintado y la frase le queda como anillo al dedo a Mariángel Gómez, la hija menor del cantante Tapón, quien lleva un 2024 imparable en su faceta como bailarina y le está poniendo bonito para algo que quiere lograr en diciembre.

La joven, de 15 años y estudiante de décimo año, es la menor de los dos hijos que tiene Christian Gómez (el nombre de Tapón) y ella siguió sus pasos en el mundo artístico como una bailarina de salsa que solo sabe ganar trofeos.

Mariángel lleva bailando prácticamente toda su vida y de unos años para acá participa en competencias nacionales e internacionales, que la han posicionado con más fuerza.

LEA MÁS: Hija de Tapón tiene al cantante brincando en un pie

El fin de semana pasado, la simpática joven celebró las dos medallas de oro que obtuvo en una competencia nacional, que la llevaron, por segundo año consecutivo, a la Selección Nacional de Baile Deportivo, además, hace unas semanas ganó la competencia que le dio pase directo a un mundial, por el que se frota las manos.

El Euroson Latino, el campeonato de salsa más grande del planeta, se llevará a cabo en Puebla, México, del 2 al 7 de diciembre, y desde hace dos meses ella se comenzó a preparar para esa competencia, que es prácticamente la única que le ha negado un primer lugar.

Mariángel conversó con La Teja sobre esa gran aspiración, así como de sus inicios en este mundo y de cuánto la influenció su papá en todo esto.

Tapón y su esposa, Marianne Vargas, junto a la campeona Mariángel Gómez. (Instagram)

- ¿Desde cuándo baila?

En el kínder estuve en un grupo de bailes folclóricos y por ahí fue donde entré al mundo del baile, pero desde pequeña siempre me gustó bailar.

- ¿De dónde viene ese gusto por bailar?

De lo típico, las fiestas familiares. Ahí uno ve a todo el mundo bailando y ponen merengue y salsa, y eso, desde muy pequeña, estuvo presente en la familia.

- ¿Qué ha implicado estar en esto desde tan pequeñita?

Esto es un tema de sacrificio y disciplina porque hay que dejar de hacer muchas cosas si se quiere obtener otras. Hay veces que salgo del colegio a las 4:30 de la tarde y de una me voy para el ensayo y después tengo clase (de baile) y voy llegando como a las 10 de la noche a la casa. Es algo con lo que uno tiene que tener bastante disciplina, porque si no va a costar mucho tener esa fuerza de voluntad.

- ¿Y por qué bailar para competir?

Soy una persona muy competitiva, demasiado, siempre lo he sido, es algo que está en mí (competir). Siempre subo al escenario con la mentalidad de ganar.

- ¿Cómo soporta la derrota si es tan competitiva?

No siempre se gana un primer lugar, pero siempre se gana experiencia, esto o lo otro, entonces busco ese aprendizaje. En el mundial (el Euroson Latino), en la categoría que estoy en este momento, que es solista salsa junior (de 13 a 17 años), he quedado de segunda y de tercera, pero no he quedado de primera hasta el momento y eso es lo que siento que es parte del proceso. Con el tiempo uno va mejorando.

- ¿Ese es el primer lugar que tanto quiere ganar?

Sí y este año me tengo fe. Voy en una categoría nueva, que ya es con mayores de edad, es un nivel más arriba. También estaré en la junior, que es mi categoría.

Mariángel Gómez competirá en diciembre en el Euroson Latino, en Puebla, México. (Instagram)

LEA MÁS: Hija de Tapón es una campeona bailando salsa

- ¿Y qué está haciendo diferente para lograr la meta?

Cuando uno ensaya, a veces ensaya full y otras a paso más lento. En años anteriores empezaba a ensayar full dos meses antes de la competencia y este año empecé a ensayar full hace dos meses y eso es algo que aporta un montón porque serán cinco meses más de ensayos con todo.

- ¿Qué representa el baile en esta etapa de su vida?

El baile en mi vida de adolescente es una gran ayuda porque hace que no me distraiga con muchas otras cosas y hace que me mantenga en una línea a futuro, que sepa mi plan, mi meta o la idea que quiero.

- ¿Se quiere dedicar al baile toda la vida?

No sé si toda la vida. Siempre he querido viajar y ser reconocida internacionalmente, que a uno lo conozcan por el nivel y los años, enseñar lo que uno sabe y, por qué no, tener una academia o algo así. Estoy en décimo y fijo voy a sacar una carrera universitaria, pero aún no me decido por cuál.

Así baila salsa la hija de Tapón

LEA MÁS: Tapón y Toledo cuentan la verdad de su supuesta enemistad a muerte

- ¿Cuánto ha influido su papá Tapón en esta vida de bailarina?

Ha influido mucho porque él tiene la experiencia de estar en un escenario, de estar frente a un público, que es lo mismo que necesita un bailarín. Siempre ha tenido los mejores consejos para mí. También influyó porque desde muy pequeña he estado en escenarios a la par de él y nunca he tenido ese miedo de pararme al frente de un montón de personas. Hay muchas oportunidades que también han salido gracias a él y al esfuerzo que hace uno por conseguirlas.