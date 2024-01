Tapón y Toledo cuentan la verdad de su supuesta enemistad a muerte

Tapón y Toledo compartieron esta foto en redes sociales el fin de semana, lo que despertó una serie de dudas entre el público.

Los constantes filazos que le manda Toledo a Tapón durante sus presentaciones y una entrevista de hace unos meses donde Tapón habló de la vez que casi le saca el “cohete” a su colega, alimentaron el pensamiento de la gente de que estos dos cantantes no se podían ver ni en pintura.

Por esa percepción pública de “enemigos a muerte” que hay alrededor de estos artistas fue que llamó muchísimo la atención la fotografía que los dos compartieron el fin de semana en sus redes sociales, donde aparecen uno al lado del otro, abrazados y casi como mejores amigos, en Palmares.

LEA MÁS: Toledo y Tapón se vieron las caras en Palmares después de la tremenda bronca que tuvieron

En redes sociales, la gente comenzó a sacar las conclusiones de que, finalmente, Cristian Gómez (Tapón) y Toledo Again se fumaron la pipa de la paz; lo cierto del caso es que entre ellos no había ninguna enemistad sino mucho show.

Tanto Tapón como Toledo reconocieron en una entrevista con La Teja que ellos no se la “tenían jurada”, porque desde hace muchos años habían pasado la página del altercado que los enfrentó a finales de los años 90, por una pista musical.

De hecho, los dos se sorprendieron con los comentarios que escribió la gente en las publicaciones que hicieron en sus perfiles de Instagram, básicamente sin ninguna descripción.

Tapón dice que él ha tenido otros altercados con otros artistas nacionales, pero que son chispas del oficio. (Jorge Navarro para La Nación)

No solo Toledo

“Toledo y yo nos conocemos hace como 30 años y hoy en día a cada rato nos topamos en eventos y actividades. Estamos en un mismo chat de WhatsApp y, de parte mía, me hace gracia leer los comentarios de la gente porque yo no sé de qué están hablando. Yo nunca he hablado mal de Toledo y si lo he hecho que me pongan la grabación”, dijo Tapón.

LEA MÁS: Tapón destapó las broncas que tuvo con otro artista nacional al que le llegó a sacar el “cohete”

El vecino de Alajuelita reconoció que con Toledo tuvo problemas en el pasado, como en su momento los tuvo con Banton y varios otros artistas, pero asegura que son chispas del oficio.

“Sí, hubo tensiones, pero hace como 23 años. Igual con Banton y con varios otros. En esta cuestión del reggae a cada rato hay encontronazos, lo que pasa es que yo, en mi caso, sigo para adelante. Pero no tengo problemas ni resentimientos con nadie. Con Banton tuve un problema musical que fue serio y hoy es compa mío, y no solo con artistas del reggae, sino de otros géneros. La música es complicada”, refirió Gómez.

Según Tapón, las cosas que Toledo sigue diciendo de él en sus presentaciones son simplemente parte del show y del estilo de cada uno; pero mencionó que a él eso ni le afecta ni le resiente.

“Me hace gracia ese concepto tan raro que la gente piensa que Toledo y yo somos enemigos. Es como todo, él tiene su personalidad, su forma de hacer música, su estilo musical. Muchos de los mensajes que él da en su música yo no los comparto, pero igual no comparto cosas de la música de mi hermano (Gonín); es lo normal. Y digamos que todas las cosas que Toledo ha dicho de mí no me afectan en nada, no me van a perjudicar.

“Y la gracia que me hace esto es porque ahora me vengo a dar cuenta de que todo el mundo pensaba que Toledo y yo éramos enemigos. El género reggae y la música reggae es así”, continuó.

LEA MÁS: Toledo le echó más sal a la herida y alimenta la bronca con Tapón con esto que dijo

Toledo criticó las redes sociales en la concepción pública que había de que él y Tapón no se podían ver las caras.

Cosas de chamacos

Toledo también aseguró que entre ellos las cosas estaban bien desde hace años y que el problema que tuvieron fue cuando los dos eran unos carajillos de 19 años, sin mucha madurez y que peleaban por tonterías.

“Tapón y yo somos compas de hace muchos años. El problema que hubo fue a finales de los 90 cuando teníamos 19 años. Eran problemas por tonteras e inmadurez de chamacos y lo que me da pacho de todo esto es que esta situación demuestra que la vida real comparado con lo que se muestra en las redes sociales es muy diferente”, afirmó.

El intérprete de “Gracias” criticó las redes porque ahí no se muestra la verdad absoluta de las cosas y sacar conclusiones a partir de lo que se veía ahí fue lo que alimentó la idea de esa gran supuesta enemistad.

“En las redes sociales todo el mundo se imagina algo que no es porque quizá algún día dije algo en tarima y él por otro lado, pero es una vara entre nosotros. La gente toma algo pequeñito y hace una película. Mucha gente cree que lo que ve en las redes es real y las redes son mentira”, consideró.

Toledo dijo que cuando se vio con Tapón en la tarima de Palmares no lo pensaron dos veces para tomarse la foto y acordaron que no iban a ponerle ninguna descripción al posteo.

“Es una fotografía de dos colegas que se conocen desde que eran menores de edad y que se respetan profesionalmente, esa parte de que yo le tiro y él me tira no significa que cuando nos veamos nos vamos a arrancar la cabeza. Ese mae es mi compa. Él sabe dónde vivo y yo dónde vive él; más compa que eso no se puede ser”, comentó.

LEA MÁS: Al cantante Toledo le pasó algo de no creer en uno de sus conciertos

Ambos artistas manifestaron, por separado, que ni siquiera hay resentimientos entre ellos, porque las personas que viven con resentimientos no son felices y para ellos, la felicidad es muy importante.

Así que los que querían ver sangre correr, se quedarán con las ganas.