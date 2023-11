Tapón destapó las broncas que tuvo con otro artista nacional al que le llegó a sacar el “cohete”

El cantante Tapón está apoyando a la Sele desde Costa Rica. Para él fue una gran alegría que su canción sonara en Qatar. Foto: Instagram

El influencer Luis Carlos Vargas, mejor conocido como Keiz, quedó impactado con las confesiones que le hizo el cantante nacional Tapón.

Keiz compartió una entrevista en su cuenta de Instagram, en donde el artista reveló que él nunca ha tenido broncas con nadie; sin embargo, confesó que el cantante nacional Toledo sí llegó a hablar de él en su momento por lo que hubo una pelea fea que casi termina en algo más, pues el alajueliteño hasta fue a buscar un arma que tenía en el carro.

“La gente sabe que Toledo se ha tirado sus varas. Voy contar mi versión; me han contado y una vez escuché a Toledo decir que él me pegó, y eso es mentira. Eso pasó el día que cantó Beenie Man por segunda vez en el país, y fue el mismo día que grabé el video de la canción ‘Vive con él’. Yo no pude ir al concierto, pero fui a una fiesta que hubo después”, comentó.

Tapón le confesó a Keiz que Toledo andaba con el artista Kike, porque tenían que cantar, pero este empezó a tirarle en la cantada, por lo que él agarró el micrófono y empezó a soltar puras verdades.

“Yo por el micro dije varias verdades que Toledo no sabía, y una de esas es que yo hice la pista con la que ellos pegaron la primera canción ‘Me Nuh Know’; esa pista la hice yo, cuando iba a grabar con Kike”, contó.

Según Tapón en su momento él y Kike grabaron la pista en un estudio, pero quedó hasta ahí, y cuando Kike la hizo con Toledo, lo llevó a ese estudio en el que usaron la misma pista.

“Yo creo que Toledo no sabía y él se enojó. Cuando yo estoy al frente cantando siento que alguien me agarra de atrás, yo me bajé y le pegué un empujón y era Toledo”, agregó.

Tapón lo que en su momento vivió con Toledo. Archivo.

Tapón muy sincero al decir que el intérprete de “El Zarpe”, le iba a pegar, pero por lo que recuerda alguien lo agarró y al final se armó un desmadre.

LEA MÁS: El cantante nacional Tapón contó la terrible situación que vivió con su esposa y su hija

“Me bajaron de la tarima y seguía el desmadre. La gente pensó que yo me había salido para irme para mi casa, pero yo salí al carro a buscar el cohete (arma), yo andaba armado en ese tiempo. Al final vi que todo el mundo salió y no pasó nada, pero fui el último en irme del lugar”, agregó.