Toledo le echó más sal a la herida y alimenta la bronca con Tapón con esto que dijo

Toledo le dio con todo a Tapón en un reciente concierto.

Toledo le echó más sal a la herida y agregó un nuevo capítulo a la bronca que tiene desde hace años con el cantante Christian Gómez, más conocido como Tapón.

En un reciente show que hizo y frente a decenas de personas, Toledo le tiró duro al ganador de la segunda temporada de Tu cara me suena, de quien insinuó que usa efectos en su voz.

“No me pongan efecto. Yo no soy Tapón, yo no uso ‘autotune’ (conocido como el Photoshop de la voz humana)”, dijo Toledo en medio de la presentación que hacía.

El usuario de TikTok, largomtb970, compartió el video del preciso momento en que Toledo habló de Tapón, donde también se escucha a la gente reaccionar con asombro.

Tapón reaccionó así al escuchar lo que dijo Toledo de él. (Instagram)

Como era de esperar, el tema ha generado una discusión en esa red social y los seguidores de ambos artistas salieron en defensa de su “ídolo”; eso sí, la balanza está muy en favor de Gómez.

“El mejor es Tapón, obviamente le duela a quien le duela”; “tiene que mencionar a Tapón para que el público reaccione a algo”, “es mejor Tapón, pero estuvo buena esa tirada”, son algunos de los comentarios que tiene el video en TikTok.

Incluso Tapón escribió al pie del video, pero con un tono más de “paz y amor”. “¡Qué tuanis leer los comentarios y ver qué opina la gente de cada uno! Bendiciones”, comentó Gómez.

Esto dijo Toledo sobre Tapón

El ácido comentario que hizo Toledo llegó a pocos días de que Tapón destapara la bronca que hay entre ellos.

Durante una entrevista con el influencer Luis Carlos Vargas (conocido como Keiz), a inicios de esta semana, Gómez reconoció la mala relación con Toledo y admitió que una vez hasta casi le saca un arma que andaba en el carro.

Según Tapón, las diferencias entre ellos surgieron hace varios años en una fiesta posterior a un concierto de Beenie Man en Costa Rica.

Según Toledo, Tapón usa efectos en la voz cuando canta. (JORGE CASTILLO)

Tapón confesó que esa vez Toledo andaba con el artista Kike, porque tenían que cantar, pero este empezó a tirarle en la cantada, por lo que él agarró el micrófono y empezó a soltar puras verdades.

“Yo por el micro dije varias verdades que Toledo no sabía, y una de esas es que yo hice la pista con la que ellos pegaron la primera canción ‘Me Nuh Know’; esa pista la hice yo, cuando iba a grabar con Kike”, contó.

Keiz habló con el artista nacional Tapón.

“Yo creo que Toledo no sabía y él se enojó. Cuando yo estoy al frente cantando siento que alguien me agarra de atrás, yo me bajé y le pegué un empujón y era Toledo. Me bajaron de la tarima y seguía el desmadre. La gente pensó que yo me había salido para irme para mi casa, pero yo salí al carro a buscar el cohete (arma), yo andaba armado en ese tiempo. Al final vi que todo el mundo salió y no pasó nada, pero fui el último en irme del lugar”, dijo Tapón.

Esas declaraciones podrían haber encanfinado a Toledo, quien no las dejó pasar por alto y dijo lo que dijo sobre el cantante de “Creada a mi manera”.