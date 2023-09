Tapón explotó contra otro cantante nacional que dijo “mentiras” sobre él

El cantante Tapón explotó contra un cantante nacional que habló mentiras de él

El cantante nacional, Christian Gómez, “Tapón” explotó contra por un colega que supuestamente dijo mentiras sobre él relacionado a lo que pasó en Flow Fest del 2022.

El productor y cantante nacional, Molinna La doble M, grabó un video en donde aseguró que lo que le pasó hace poco en el país a la famosa rapero Young Miko, es normal y a él le pasó algo similar en Flow Fest del 2022 y por culpa de Tapón.

Según Molinna, un artista los había invitado a cantar a él y a otro colega y cuando ya estaban listos para salir les dijeron que no.

“No van a poder cantar porque Tapón se excedió 10, 15 minutos y ustedes iban en ese tiempo, el mae se excedió porque le roncó el trase.... porque no hubo alguien que la apagara la luz”, contó.

Ese video molestó al intérprete de Creada a mi manera, que le respondió con todo a su colega y aclaró la situación.

“Yo no sirvo para estos circos, pero ya llevo muchos años aguantando mentiras de la gente y se siente feo cuando mienten. A usted le dijeron que a mí no me roncó salir del escenario y por eso usted no pudo cantar, me duele que le haya pasado eso”, empezó.

Molinna dio su versión de lo que pasó con Tapón. (Jorge Navarro Trejos)

Según Gómez, a él lo llamaron para un show de 40 minutos y al final le dijeron que 20.

“Si yo fuera así como dice usted no tendría 25 años de carrera, fue muy complicado, no canté ni la mitad de las canciones, solo el coro, yo tenía de invitado a Dani Maro y fue difícil porque no tuve tiempo de reacción. Y es mentira lo que usted dice, porque sí me cortaron el sonido y me apagaron las luces.

“Hasta hubo dos hombres que le gritaron a mi esposa que es la que ayuda en tarima y yo no salí haciendo un berrinche en redes sociales. Yo sé que sintió usted y solo queda a aprender, no sé quién es usted, no sé qué música hace, le deseo lo mejor y siga para adelante”, concluyó el experimentado cantante quien aseguró que se dio cuenta de que esas personas le había gritado a su mujer hasta que vio el video porque sino quién sabe qué hubiera pasado.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo para Tapón por su sinceridad y la forma de llevar la polémica, pues en ningún momento perdió la cordura, aunque era normal que se calentara.