Arresto de Britney Spears destapa preocupantes detalles de la cantante

La policía interceptó el vehículo de la cantante luego de recibir reportes de conducción peligrosa.

Nuevos detalles han salido a la luz tras el arresto de la estrella del pop Britney Spears, quien fue detenida en California luego de que las autoridades sospecharan que conducía bajo los efectos de sustancias.

Según People en Español, la artista de 44 años podría haber estado bajo la influencia de una combinación de alcohol y drogas al momento de manejar.

El incidente ocurrió la noche del 4 de marzo, cuando las autoridades recibieron una alerta sobre un vehículo que se desplazaba de forma errática y a gran velocidad por la autopista 101, en el condado de Ventura, en el sur de California.

LEA MÁS: Fátima Bosh responde en Harvard por qué no devolverá la corona de Miss Universo tras polémica sobre su triunfo

Según el informe, el carro un BMW 430i negro fue interceptado por oficiales a eso de las 8:48 de la noche cerca de la salida de Westlake Boulevard.

LEA MÁS: Ellas rompieron barreras: mujeres latinas que triunfan en el espectáculo mundial

Cuando los agentes detuvieron el vehículo, encontraron a Spears sola dentro del automóvil y con aparentes señales de deterioro. Tras realizarle pruebas de sobriedad en el lugar, los oficiales procedieron con el arresto.

Britney Spears fue detenida en California bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias.

La cantante fue trasladada a una cárcel local, pero quedó en libertad la mañana siguiente. Ahora deberá presentarse ante un juez el próximo 4 de mayo, cuando se realizará la audiencia relacionada con el caso.

LEA MÁS: Modelo Valeria Rees aconseja a mujeres jóvenes tras delicado caso que sacude a Mike Blanco

Hasta el momento, los representantes de la artista no han respondido directamente a algunas solicitudes de comentarios de la prensa. Sin embargo, anteriormente un portavoz indicó que el incidente es “inexcusable” y aseguró que Spears tomará las medidas legales correspondientes.

También señalaron que esperan que esta situación pueda marcar un punto de cambio positivo en la vida de la cantante y que reciba el apoyo necesario por parte de las personas cercanas.

El mes pasado, la artista ya había compartido en redes sociales un mensaje que llamó la atención de sus seguidores. En esa publicación aseguró sentirse “afortunada de estar viva” y reflexionó sobre la importancia de sentirse acompañado y no aislado por quienes dicen querer ayudar.