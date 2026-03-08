Fátima Bosh responde en Harvard por qué no devolverá la corona de Miss Universo tras polémica sobre su triunfo

Fátima Bosh enfrenta pregunta incómoda en Harvard: por qué no devolverá su corona de Miss Universo (redes/Instagram)

La actual miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosh, vivió un momento incómodo durante una actividad con estudiantes en la Universidad de Harvard, cuando una asistente la cuestionó directamente sobre la polémica que rodea su coronación.

En medio de la conversación, una psicóloga tomó la palabra y mencionó los señalamientos que existen alrededor del certamen, incluyendo las acusaciones contra el presidente del concurso, Raúl Rocha Cantú, quien es buscado por la justicia por presuntos casos de corrupción.

La mujer también mencionó que, según lo que ha trascendido, seis de los ocho jueces no habrían votado por Bosh, lo que dio pie a una pregunta directa que sorprendió a muchos en el auditorio.

“¿Por qué decides quedarte con esa corona en vez de regresarla?”, le preguntó sin rodeos.

Lejos de evitar el tema, la representante mexicana respondió con firmeza y dejó claro que no tiene intención de renunciar al título.

Respuesta de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Bosh aseguró que trabajó duro para obtener la corona y que, desde que ganó el certamen hace cuatro meses, ha demostrado con acciones que merece el puesto.

La reina de belleza explicó que su labor ha ido más allá de la pasarela y que ha tratado de utilizar su posición para involucrarse en actividades sociales, incluso visitando comunidades donde pocas personas habían querido llegar.

Durante el intercambio también defendió el papel de las mujeres en espacios de liderazgo y criticó que, en muchas ocasiones, los logros femeninos sean cuestionados con mayor dureza.

Según El Universal de México, la guapa dijo que cuando una mujer avanza y abre oportunidades, ese avance no es solo personal, sino que beneficia a otras mujeres y a la comunidad en general.

Además, reflexionó sobre la idea de lo que realmente significa ser Miss Universo, asegurando que el título no debería reducirse únicamente a la apariencia física o al desempeño en una pasarela.

La mexicana cerró su intervención citando un consejo que, según contó, siempre le repetía su abuela: que una persona debe actuar con tanta rectitud que, cuando alguien quiera dejarla mal, solo pueda hacerlo recurriendo a mentiras.