¿Respondió Fátima Bosch si su papá “compró la corona”? Esto dijo en entrevista

La recién coronada Fátima Bosch enfrentó directamente las acusaciones que han marcado una de las ediciones más polémicas de Miss Universo, al hablar sin filtros sobre los señalamientos que involucran a su familia y al director del certamen.

Fátima Bosch respondió a los señalamientos más fuertes tras su coronación, clave: Miss Universo. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Las acusaciones y la pregunta que lo detonó todo

En una entrevista con Jessica Carrillo para el programa Al Rojo Vivo, la modelo mexicana respondió a una de las interrogantes más comentadas desde su coronación: “¿Te compró la corona tu papá?”.

La pregunta surgió ante rumores que vinculan a su padre, Bernardo Bosch Hernández, con Raúl Rocha, propietario del certamen e investigado por la Fiscalía General de México por presunto tráfico de drogas, armas y combustible, según reportó The Associated Press.

Bosch fue clara al rechazar la versión. Aseguró que hay “tanta desinformación” y explicó que su padre y Rocha apenas se saludaron el día en que ganó Miss Universo México. Añadió que por prudencia no habló antes porque estaba centrada en proyectos y obras de caridad como parte de su reinado.

Un triunfo marcado por polémicas

La mexicana habló claro sobre las acusaciones que involucran a su familia, clave: Fátima Bosch. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

La reina de belleza describió esta etapa como un momento “agridulce”, debido a los escándalos que surgieron tras su triunfo. Señaló que le resulta difícil entender por qué se intenta “demeritar el triunfo de una mujer” o atacar a una familia sin fundamentos.

Respecto a las acusaciones hacia Rocha, insistió en que “no se ha probado nada” y defendió la trayectoria laboral de su padre. Subrayó que los temas legales no le corresponden, pues su función es representar a las mujeres del mundo, sin intereses políticos. Aseguró que su forma directa de hablar rompió moldes que a algunos no les agradaron.

No piensa renunciar a la corona

Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch,generó polémica por su vinculo con Raúl Rocha, dueño del Miss Universo (Tomada de X/Tomada de Twitter)

Bosch afirmó que su victoria fue justa y que no tiene intención alguna de renunciar. Dijo que trabajó igual que todas sus compañeras y que es injusto pedirle que abandone un logro por el que se esforzó durante años. Confesó que los ataques duelen, pero no la harán apartarse de su misión como Miss Universo.

También recordó el incidente con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien la llamó “tonta” en un evento previo. Comentó que ese episodio la fortaleció y la impulsó a seguir adelante, convencida de que el futuro del certamen marcará un cambio importante en la industria de la belleza.

FÁTIMA BOSCH desmiente qué renunciará a su corona...



Yo me merezco esta corona y me merezco esta banda, se pueden decir muchas cosas, pero verdad sólo hay una y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice exactamente las mismas pruebas y gané. pic.twitter.com/yU783vbSTR — J́j́ Sᴏʟɪ́sʜᴇʀ 🇲🇽 (@jjsolisher) December 2, 2025

