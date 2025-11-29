Exreina de belleza costarricense “metió la cuchara” en escándalo que salpica a nueva Miss Universo

La modelo costarricense Karla Ortizhabló claro y sin rodeos sobre el escándalo que salpica al Miss Universo por la elección de la mexicana Fátima Bosch como su reina del 2025.

Karla Ortiz, mrs. Universe Costa Rica 2023, es bellísima. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía)

Ortiz, quien se coronó en el 2023 como Mrs Universe Costa Rica (Señora Universo Costa Rica), se solidarizó con Fátima por los ataques que recibe por su título, pero fue clara en que, desde su punto de vista, había otras mujeres que se merecían la corona.

“La verdad que pobrecita la nueva miss Universo, el nivel de ‘bullying’ que le están haciendo, es que no son solo unos pocos, son millones de personas y estoy segura que hasta la persona más fuerte se va a sentir mal.

“Por otro lado, en mi humilde opinión, a simple vista, en la gala final había misses que hacían mejor su pasarela y las respuestas. Honestamente, nunca pensé que la nueva miss Universo iba a ganar, esa es la verdad”, dijo Ortiz, quien vive en Jacó.

Fátima Bosch es miss Universo 2025. Fotografía: Lillian SUWANRUMPHA / AFP. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Karla defendió la belleza de Fátima, pero insinuó que el título que le dieron la semana pasada no debió ser para ella.

“Ella es linda como todas las mujeres en este mundo, pero para ese título eran otras misses, para mí”, reiteró.

La macha confesó que todo lo que surgió en el concurso con la elección de la azteca la dejó muy sorprendida.

“Todo lo que ha pasado me deja perpleja y ahora esto, que la quieren destituir. La verdad que debe de estar pasándola feo”, mencionó Karla, quien representó a Costa Rica en Mrs Universe 2023, en Filipinas y obtuvo el noveno lugar de la competencia.

Karla Ortiz hizo esta publicación en Instagram sobre el escándalo que sacude Miss Universo. Fotografía: Instagram Karla Ortiz. (Instagram/Instagram)

Para Karla, es mejor actuar con ética para que cuestionamientos de este tipo no surjan después de una elección en la que millones de personas en todo el mundo tienen el ojo puesto.

