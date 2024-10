Karla Ortiz repasó sus tiempos de niña y de cuando soñaba con ser modelo

Karla Ortiz tiene 40 años y el año pasado ganó el Mrs. Universe Costa Rica. (Cortesía)

Karla Ortiz rebobinó el tiempo para repasar su época de niña y de cuando soñaba con ser modelo, un anhelo que conquistó años después y que se vio consumado en el 2023 al ser elegida Mrs. Universe Costa Rica.

La vecina de Herradura, en Garabito de Puntarenas, es en la actualidad una despampanante rubia de 40 años, que derrocha gran belleza y simpatía por donde quiera que vaya; está casada y tiene dos hijos: una niña de 10 años y otro chico de 6 años.

Ortiz compartió con La Teja una fotografía de sus tiempos de niña y contó la historia detrás de la “vieja” imagen, que es muy especial para ella, porque le reencontró con sus tiempos de infancia y sus deseos de ese entonces.

“Mi mamá era diseñadora de modas y tenía una marca, y mi hermana y yo diseñábamos la ropa que nos queríamos poner. Recuerdo que mi mamá me hizo ese chaleco de botones que visto en esa foto y que era el último grito de la moda”, mencionó Ortiz.

La blusa de la misma foto también tiene su historia. “La camisa naranja mami también me la hizo y como ella siempre nos dejaba ser libres y creativas, nos compró unas pinturas y nos dijo que pintáramos la blusa bien chiva, aunque ahí no se ve”, dijo.

Para esos tiempos ella andaba por los 10 años, era muy bien portada y ya decía que ser modelo era algo que quería hacer de grande.

“Yo me portaba muy bien, superbién. Desde chiquitita sabía que quería ser modelo y cantante. Es más, me acuerdo que me ponía panties en la cabeza para pretender que mi pelo fuera largo y agarraba un desodorante como si fuera un micrófono. Quería modelar y era la ‘top model’ con las panties en la cabeza”, contó.

El canto quedó de lado, pero el modelaje y las pasarelas aún siguen siendo parte de su vida.

Ortiz creció en el centro de Curridabat y el recordar esos tiempos le da mucha nostalgia, porque en su cabeza no existían los ajetreos que tiene hoy su vida de adulta.

Karla Ortiz con el chaleco que le diseñó su mamá. (Cortesía)

“Esa época fue hermosa porque es de mucha inocencia y uno cree que todo es posible. Desde la visión de un niño, el mundo no tiene ninguna traba, todo es fácil… ¡Ojalá todos pudiéramos volver a tener esos deseos tan fuertes!”, comentó.

Karla estudió en el Liceo Franco Costarricense y los años la llevaron por un camino artístico que la convirtieron en empresaria, diseñadora de modas, modelo y, el año pasado, en reina de belleza.

La guapa aseguró que muchas cosas que le enseñó su mamá en esos tiempos, las copia con sus hijos, como el tema de explorar con ellos la creatividad o de presentarles diversas religiones y filosofías que tengan como base el mismo Dios.

