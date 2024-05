Modelo Karla Ortiz hizo algo de no creer a días de entregar corona del Mrs Universe Costa Rica

La guapísima modelo Karla Ortiz pronto dejará de ser Mrs Universe Costa Rica 2023. (Cortesía)

La modelo Karla Ortiz hizo algo de no creer a poquísimos días de entregar la corona del Mrs Universe Costa Rica 2023, a la reina electa para este año.

Con el gesto, Ortiz dejó a todo Jacó impresionado y con la boca abierta, no solo por su gran belleza, sino por la humildad con la que sorprendió a nacionales y extranjeros.

Karla vive en Herradura, en Garabito de Puntarenas, y el fin de semana la invadió la nostalgia de que pronto dejará de ser la reina de ese certamen para señoras, por eso se puso la corona, la banda y así no más salió a recorrer las calles de su turístico vecindario.

“Quería ver cómo se comportaba el pueblo de Jacó y me puse la corona y la banda casi como a modo de despedida de mi reinado. No me va a creer, pero todo el mundo llegaba a felicitarme, a pedirme fotos y a decirme que se alegraban mucho por mí”, dijo la escultural rubia, de 40 años.

En entrevista con La Teja, la guapa contó que además de andar por las calles, visitó algunos comercios, como la pasamanería donde compró todas las cosas con las que hizo el traje de fantasía inspirado en la sirena de Esterillos que llevó al certamen internacional del Mrs Universe 2023, en octubre pasado en Filipinas.

“Llegué con la corona y la banda y ellas se sentían superorgullosas por mí, y fui a visitar otras tiendas y todos estaban demasiado felices”, mencionó Karla sobre la singular despedida que se hizo a sí misma.

Por supuesto que su belleza no pasó desapercibida, lo que llamó también muchísimo la atención de sus vecinos.

Karla Ortiz puso a Jacó de cabeza hace pocos días al salir a la calle con corona y banda a días de despedirse de su reinado de belleza. (Cortesía)

Sentimientos encontrados

Y es que para Karla, dejar de ser la reina vigente del concurso comandado por María Teresa Rodríguez y Johanna García es motivo de mucha nostalgia y algo de tristeza, por la gran experiencia que ha significado para ella cargar esa corona y esa banda, las primeras que tiene ya que nunca antes se había atrevido a estar en concursos de belleza.

“Se me pasó rapidísimo y, la verdad, lo disfruté muchísimo. Se me abrieron puertas increíbles como la invitación a modelar en el Nueva York Fashion Week (en febrero), que fue una experiencia muy bonita y que, posiblemente, no se hubiera dado la oportunidad sin esta corona”, mencionó Karla, quien hizo el contacto para esa invitación en la competencia internacional del Mrs Universe.

Karla contó que su reinado le permitió conocer a personas muy especiales tanto en medios de comunicación como en el medio farandulero, que elevaron todavía más la gran experiencia que vivió.

Karla Ortiz contó que muchas personas en Jacó le pidieron fotos y la felicitaron. (Cortesía)

“Esto me permitió vivir cosas muy bonitas y diferentes que antes no había experimentado. También nació en mí un sentimiento de superarme, de ser ejemplo para otras mujeres que desean participar en un concurso pero que les da miedo, que necesitan más confianza o mejorar su autoestima. Este reinado me abrió la perspectiva para contribuir con mis plataformas en redes sociales a enviar mensajes de ánimo y empoderamiento a todas las mujeres”, enfatizó.

Precisamente por ahí se encaminan los proyectos en los que trabaja para cuando corone a su sucesora en la gala del próximo martes 4 de junio por la noche.

Karla potenciará aún más su mensaje a través de su página web thelazybabeworkout.com, donde comparte sus tips de belleza, de vida saludable y de mamá y esposa.

Asimismo, en pocos días la escultural modelo lanzará su pódcast “Heels and Hustle”, que será una plataforma de empoderamiento desde diferentes flancos.

“Hay que aprovechar la plataforma que es un concurso de belleza porque mi idea de competir y de ganar no era solo disfrutar y cumplir un sueño; sino la de utilizar la oportunidad como un trampolín y una plataforma que inspire a otros a superarse, a avanzar y a dar el salto para perseguir los sueños”, refirió.

Karla Ortiz fue electa reina del Mrs Universe Costa Rica en julio del año pasado. (Instagram)

Lista para el “adiós”

Con todo y nostalgia, Karla confirma que ya está casi lista para entregar su corona, lo único que le falta es escribir el mensaje con el que dirá adiós a su año de reina y definir si esa noche la acompañarán su esposo y sus dos hijos, aunque eso último está en veremos.

Karla anhela que sus hijos Mila (de 9 años) y Sage (de 5) estén en su última pasarela como reina de belleza, pero aún no sabe si ellos la podrán acompañar, ya que está pensando en la madrugada del día siguiente por la escuela y todo lo que tienen que viajar para estar en el evento, que será en Escazú.

“Para mí es importante que ellos estén porque van a tener un poco más de realidad de lo que yo hago y de lo que me gusta”, destacó.

Karla Ortiz junto a la legendaria supermodelo Christie Brinkley, quien tiene 70 años. (Cortesía)

Hace pocas semanas, Karla vivió su última gran actividad como reina de belleza tras participar en una fiesta anual que hace la revista Sports Ilustrated, y donde tuvo la oportunidad de ver y encontrarse con figurones del mundo del modelaje como las legendarias Tyra Banks, Christie Brinkley, Roshumba Williams o Leyna Bloom.

En la misma fiesta, Karla también conoció a Maye Musk, la mamá del empresario e inversionista gringo Elon Musk.