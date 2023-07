Costa Rica tiene una reina de belleza que habla cinco idiomas

Karla Ortiz fue coronada como Mrs Universe 2023 el pasado martes 25 de julio. Fotografía: Oso Hormiguero.

Karla Ortiz es una despampanante señora de 39 años que el martes pasado fue elegida Mrs Universe Costa Rica 2023.

Ella es de San José, pero hace 10 años se cansó de ver tanto carro y casi nada de naturaleza, por lo que decidió irse a vivir a la playa con su esposo y sus dos hijos, exactamente a Herradura, en Garabito de Puntarenas.

Allá le puso un alto a su carrera profesional de diseñadora de productos y esteticista para dedicarse a ser mamá, y este año aprovechó que sus hijos ya están más grandecitos para darse un tiempito para ella.

LEA MÁS: Una conocida modelo regresó de las cenizas para convertirse en reina de belleza

Ese momento para sí misma se lo dio en el concurso de belleza del que ahora es reina y que le permitirá viajar a Filipinas en unos meses, para la final mundial del certamen.

Dichosamente, en el país asiático, la nueva señora universo Costa Rica no tendrá problema para comunicarse con sus contrincantes, ya que la tica habla cinco idiomas.

- ¿Quién es Karla Ortiz?

Soy diseñadora de productos, a quien el colegio le costó mucho porque era de adecuación curricular. Sufrí de mucho bullying en esa etapa de mi vida, pero logré salir adelante. Soy una mujer amante de la naturaleza, quien desde hace 10 años eligió la playa como el mejor lugar para vivir. Estoy casada y tengo dos hijos: Mila, de 9 años, y Sage, de 5.

Junto a su esposo y sus dos hijos, Karla Ortiz vive en Herradura, en Garabito de Puntarenas. Cortesía: Karla Ortiz.

- ¿Cómo la marcó haber sufrido bullying?

Fue difícil, pero pensaba en ese momento que tenía dos caminos: o tener confianza en mí misma o achicopalarme, y me fui por lo primero. Mis papás me empoderaron y me enseñaron a que la víctima del bullying no tiene la culpa de nada, sino que es la persona que lo hace quien tiene que trabajar en su interior.

LEA MÁS: Una oficial de la Fuerza Pública busca ser la reina de Costa Rica

- ¿Por qué la acosaban tanto?

No lo sé. Me decían que era la más fea, que era una corriente y me acorralaban al punto que un día mi papá tuvo que ir al colegio a amenazar con una demanda porque ya era demasiado.

- ¿Cómo se define como mujer?

Como a alguien que le encanta aprender. Siempre estoy leyendo y aprendiendo de temas diferentes. Me encantan los idiomas, sé hablar cinco: español, inglés, francés, suizo y alemán, y también me gusta ayudar a empoderar a las mujeres y lo hago a través de mis redes sociales.

- ¿Cinco idiomas? ¿Cómo hizo para aprender tantos?

El francés en la escuela porque estudié en el (Liceo) Franco (Costarricense) y después en la Alianza Francesa; el inglés en el Instituto Británico y porque mi esposo es gringo; el alemán también lo aprendí en un curso y cuando terminé el colegio me fui un tiempo a vivir a Suiza y allá aprendí suizo.

A Karla Ortiz le encanta pasar tiempo con sus hijos, por eso cerró sus negocios para dedicarse a ser mamá. Cortesía: Karla Ortiz.

- ¿Qué representa el triunfo de Mrs Universe?

Es el mejor regalo de cumpleaños que tuve, porque cumplí el 18 de julio y siete días después me coroné ganadora.

LEA MÁS: Exmiss Costa Rica María Teresa Rodríguez anda buscando a la madre más bella del país

- ¿Cuánto le sorprendió ganar el concurso?

Muchísimo. La verdad es que todas éramos merecedoras de la corona. Hubo mucho nivel. Recuerdo que en algún momento me preguntaron si me veía ganadora y yo decía que no, porque la competencia estaba fuerte.

- ¿Por qué cree que ganó?

Considero que fue por mi constancia, el darle valor a los patrocinadores, ser responsable, amable con todos y cumplía con lo que nos pedían.

Emprendedora: Antojada: Espiritual: Tuvo una marca de ropa y una estética, pero cerró sus negocios hace un tiempo. Fue vegana y cuando quedó embarazada el antojo de una costilla se paseó en todo. Practica una filosofía que se llama Cábala, después de conocer muchas religiones.

- ¿Qué le dijo su familia después de ganar?

Estaban demasiado felices. Mi esposo hasta se compró un pin de una coronita para ponerse en su traje y mi hija lloraba. Ellos están superemocionados.

- ¿Qué significado tiene la belleza para la nueva Mrs Universe?

Para mí, la verdadera belleza proviene del interior, de cómo uno se comporta con los demás y de cómo uno es como ser humano. La belleza exterior es muy fácil porque solo se trabaja el físico.

Karla Ortiz tiene 39 años y es guapísima. Fotografía: Oso Hormiguero.

- ¿Cómo espera que le vaya en Filipinas?

Estoy muy orgullosa de mí misma y de haber logrado esto porque no había estado antes en un concurso de belleza, entonces ahorita mis expectativas son ser mejor persona cada día y aprender muchísimo, porque no sé ser una reina, me tienen que enseñar. Pero Tere (María Teresa Rodríguez, una de las directoras del concurso) me dijo que lo más importante de ser reina es ser como se es: natural, honesta y sin filtros.