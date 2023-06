Una conocida modelo regresó de las cenizas para convertirse en reina de belleza

Thelma Zeledón sigue igual de bella que antes. Cortesía.

Durante muchos años el nombre de Thelma Zeledón se mantuvo codo a codo con el de algunas otras modelos muy conocidas del país como Melissa Mora, Marcela Negrini, Karen Brenes y otras más.

Sin embargo, de un pronto a otro, la bellísima puntarenense desapareció de las pasarelas para dedicarse a su familia, eso sí, sin dejar atrás la pasión por los concursos de belleza, en los cuales destacó como los desaparecidos Chica Reef y Hawaian Tropic.

Ahora, después de varios años alejada de todo y de todos, Thelma tuvo un renacer en su vida y lo está terminando de confirmar con su participación en el concurso Mrs. Universe, el cual elegirá a su nueva reina el próximo 25 de julio, en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

Thelma Zeledón también fue de las famosas Rumberitas. Cortesía.

-¿Qué se había hecho?

Yo vivo en Miramar de Puntarenas y aquí tengo mi salón de belleza, soy manicurista, hago tratamientos para el cabello y tengo un emprendimiento de resina epóxica, también tengo mi propia línea de ropa deportiva. Me divorcié hace varios años y aquí estoy tranquila, feliz y muy contenta con la participación en el Mrs. Universe.

-¿Qué la motivó a volver a un concurso de belleza?

Estuve en Chica Reef, en Hawaian Tropic y ya después me convertí en mamá, me casé, pero siempre pensé que sería bonito meterme a un concurso de señoras. Ahora estaba en un proceso diferente de mi vida y decidí arriesgarme a tomar el reto de volver a aparecer después de tanto tiempo alejada de todo.

-¿Cómo le ha ido hasta ahora?

Ha sido una etapa muy bonita porque todas tenemos madurez, somos madres, tenemos nuestras obligaciones, trabajos y cosas. Ha sido un reto grande, pero es lo bonito, yo he estado en varios concursos, pero este llegó en una etapa de mi vida que siento que lo necesitaba porque cuando somos mamás, olvidamos que somos también mujeres y tenemos otras prioridades, por lo que nos descuidamos física y mentalmente, entonces lo veo como recuperar ese amor propio y volver a sentirse viva.

-¿Se descuidó usted también?

Sí, claro, yo me divorcié y luego entré en otra relación y fue una etapa muy frustrante y desgastante para mí porque me descuidé, me dicen que estaba muerta en vida, perdí la confianza en mí misma, dejé de ir al gimnasio, de maquillarme, cambié mi forma de vestir y por eso digo que también necesitaba volver a creer en mí.

-Cuesta imaginársela así...

Claro, a mí siempre me ha gustado andar bien arreglada, verme bien, pero a esa persona no le gustaba que usara tacones, vestidos o enaguas, me prohibía hasta usar una blusa de tirantes. Igual, uno cuando es mamá sabe cuáles cosas no le van, pero en esa relación había sido difícil ese tema, por eso para mí volver a subirme en los tacones y creérmela ha sido todo un reto después de cinco años de no hacerlo. Es como que renací de las cenizas.

Thelma Zeledón se dio a conocer en el Chica Reef. Cortesía.

-¿Cómo llegó a convertirse en una de las modelos más conocidas del país?

Me dio a conocer el concurso de la chica Reef, recuerdo que iba bajando de la pasarela y llegaban a darme las tarjetas de presentación, tenía 20 años apenas. Eso me abrió muchas puertas, de hecho ahora hay muchas marcas con las que todavía trabajo y ahora estas me piden sugerencias de modelos.

-¿Cómo describe esa época?

Fue muy linda, fui Rumberita, estaba en las pasarelas de Bésame, que eran muy seguidas. Diría que fue una época excelente, conocí a mucha gente, quedé con buenas amistades que hoy por hoy conservo. Era un ambiente pesado, pero siempre supe manejar esa parte.

Thelma Zeledón esperar deslumbrar a todos el próximo 25 de julio. Cortesía.

-¿Con cuáles modelos trabajaba?

Marcela Negrini, Karen Brenes, Ana Lucía Vega, Kimberly Zúñiga, Melissa Mora, toda esa generación y nos iba muy bien.

-¿Qué fue lo mejor que le dejó el modelaje?

Viajar y conocer muchos lugares. El modelaje también fue algo que me dio de comer por muchos años.

-¿Qué se ha encontrado en el concurso?

Me he reencontrado conmigo misma, he crecido emocionalmente, soy más segura. La Thelma que entró hace dos meses al concurso no es la de ahora, tengo nuevas amigas, me han chineado muchísimo y eso me tiene muy contenta.

-¿Todavía siente nervios en la pasarela?

Esos nunca se van, pero siento que hay que sacarles provecho, no dejarse llevar por eso y convertirlos en una fuerza.

-¿Qué le dice su hijo del concurso?

Está superorgulloso de la mamá, pero es celoso, me cuida mucho, que no ande enseñando mucho (risas). Él pasa pendiente de mí, me dice que yo soy la más bonita.

-¿Cuál siente que es la clave para destacar en un concurso lleno de mujeres bellas?

Tener seguridad y confianza en una misma, ser auténtica. En mi caso, yo soy un poco tímida, pero sí me gusta compartir con todas las demás.

-¿Cómo hacer para sentirse bella y confiada?

Creer en uno, amarse tal y como uno es y querer ser una mejor persona cada día, la competencia es uno mismo entonces, hay que ir trabajando día a día con disciplina y amor.

-¿Estoy hablando con la próxima reina?

(Risas) Ojalá, pero está muy duro, hay mujeres muy preparadas y bonitas, pero el solo hecho de estar ahí ya es ganancia, el grupo es muy bonito y todas nos apoyamos, voy a estar contenta con la que quede.