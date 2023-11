Karla Ortiz, Mrs Universe Costa Rica 2023, vive un infierno por sus implantes de seno

La modelo Karla Ortiz no la esta pasando nada bien con sus implantes. Instagram: karlawodskow_ Fotógrafo: @osohormiguero_fotografia. (Luis A Ramirez)

La modelo y reina de belleza Karla Ortiz ha vivido en los últimos meses un verdadero infierno debido a los implantes que tiene en el pecho.

La macha lleva varios días sin poder dormir, buscando a ver de qué manera resuelve la situación.

“Hace 8 años aproximadamente tomé la decisión de hacerme un aumento de senos, pero se me encapsuló el seno derecho, he estado postergando esto, y pensando en tener fe de que eventualmente se me corrija esa cápsula, sin embargo entre más pasa el tiempo, más me va incomodando y doliendo, hasta que llega el punto en el que se me inflama parte del brazo”, comentó.

La guapa Mrs. Universe Costa Rica 2023 comentó que se le inflama parte del brazo y la cara y eso la tiene preocupada porque son temas de salud.

La guapa curvilínea le confesó a sus seguidores que ella siempre quiso implantes de seno.

“Yo me coloque implantes 300cc, sabía que había un riesgo de un encapsulamiento o de que eventualmente surgieran otro tipo de problemas.

“Jamás pensé que se me fuera a encapsular, pero la marca que yo tengo venía con complicaciones, entonces he tomado la decisión de quitarlos”, agregó.

Esta reina de belleza comentó que no sabe cómo se va a sentir sin los implantes, pues es algo que ha tenido durante varios años, pero es conciente de que su salud está primero.

“Esto ya es un tema de salud, hay días en los que no puedo abrir una botella de agua. Este tema me tiene nerviosa por el resultado final”.

La macha comentó que habló con su cirujano para hacer la explantación de los implantes e ir analizando opciones para rellenar sus pechos con grasa de su cuerpo.

“Creo que el relleno podría ser la opción más viable. En las noches deseo no tenerlos”, contó.

La guapa explicó que si toma la opción del relleno, es con el fin de rellenar la piel estirada.

“Espero que la cirugía se de a un mes o antes, y poder dejar los pechos naturales o poder hacerme el relleno con mi propia grasa”, agregó.

Asimismo, la joven aprovechó sus redes para darle un consejo a sus seguidoras.

“Si hay chicas que están pasando por lo mismo, lo mejor es que se vayan a revisar porque es una situación bastante fea. En algún momento se me hizo un absceso por los implantes, acumulé líquido debajo del seno, me hicieron biopsias, resonancia magnética y ultrasonidos porque no sabía exactamente qué era”, comentó.