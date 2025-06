Modelo tica se aplica orina en el rostro y revela todos sus beneficios

Modelo Karla Ortiz, confesó que hace orinoterapia. (Cortesía)

Karla Ortiz, modelo costarricense, volvió a causar revuelo en redes sociales al contar una vez más que utiliza su propia orina como tratamiento facial.

Por medio de su cuenta de Instagram, la macha contó que se pone orina en la cara y su piel, nunca ha estado mejor.

“Mi piel nunca ha estado mejor. Se llama orinoterapia, y en realidad la gente no sabe, pero la orinoterapia ha sido utilizada hasta el antiguo Egipto, y yo sé que suena loco, pero simplemente es sangre filtrada”, dijo Ortiz, quien es Mrs Universe 2023.

Karla Ortiz, confesó que la orinoterapia le trae muchos beneficios. (Cortesía)

Ortiz confesó que la orina es rica en nuria, tiene vitaminas, minerales y anticuerpos naturales.

“Me ha ayudado con el acné, las manchas, a desinflamar y al rejuvenecimiento facial”, concluyó.

En una entrevista a La Teja, Karla había contado el origen de ese método.

“Todo comenzó cuando tenía 25 años y un doctor me dijo que tenía quistes en los ovarios y me dijo que me debía operar. En ese momento estaba muy nerviosa, no quería pasar por el quirófano.

“Comencé a investigar y me encontré con una doctora que trabajaba con la orinoterapia y me pareció interesante. Encontré que la orina es como una autovacuna, que posee anticuerpos y decidí probar y durante todos los meses me tomaba un shot de orina”, recordó.