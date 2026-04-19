Tragedia sacude grabaciones de “Sin senos sí hay paraíso”: tres muertos en pleno rodaje

Las grabaciones de “Sin senos sí hay paraíso” se vieron interrumpidas por un hecho violento. (Instagram)

Un hecho impactante sacudió las grabaciones de la serie Sin senos sí hay paraíso, luego de que un violento incidente dejara tres personas fallecidas en plena jornada de rodaje.

La situación se presentó en la localidad de Santa Fe, en el sector del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, en Bogotá, donde el equipo se encontraba trabajando en escenas de una nueva temporada.

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De acuerdo con el reporte brindado por el brigadier general Giovanni Cristancho, un hombre atacó a otra persona sin previo aviso. En medio del caos, varias personas intentaron intervenir, pero la situación terminó escalando y dejó víctimas fatales.

Según detallaron las autoridades, el hecho dejó tres personas fallecidas, incluyendo al agresor, además de una persona herida.

Medios internacionales, entre ellos Info del Estero, reportaron que el incidente ocurrió justo mientras se desarrollaban grabaciones, lo que provocó momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

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Autoridades investigan lo ocurrido en el parque donde se realizaba el rodaje. (la teja/Info del Estero,)

El elenco reaccionó con dolor

La tragedia generó una fuerte conmoción entre los integrantes de la producción. La actriz Carolina Gaitán fue una de las primeras en pronunciarse públicamente.

“Silencio en el set. En memoria de los compañeros que fallecieron hoy”, escribió en sus redes sociales.

A este mensaje se sumó el actor Jorge Enrique Abello, quien también expresó su pesar con un mensaje breve pero contundente: “nada qué celebrar”.

Investigación en curso

Tras lo ocurrido, las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del caso y determinar qué provocó el ataque en medio de una grabación que, hasta ese momento, transcurría con normalidad.

El hecho ha generado un fuerte impacto no solo en la industria audiovisual, sino también entre los seguidores de la serie, que no salen del asombro por lo ocurrido.