Dylan Sprouse, actor de Zack y Cody, enfrenta y retiene a intruso en su jardín tras llamado de su esposa

El actor Dylan Sprouse, recordado por su papel de Zack Martin en Zack y Cody: Gemelos en acción, protagonizó un tenso episodio en su residencia en Hollywood Hills.

De acuerdo con reportes de TMZ, un intruso fue detectado en las afueras de su vivienda, lo que encendió las alertas. La esposa de la exestrella de Disney Chanel, Barbara Palvin, habría sido quien dio aviso a las autoridades tras percatarse de la presencia sospechosa.

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Reacción inmediata

Según la información divulgada por medios internacionales, Sprouse decidió actuar de inmediato y salió al jardín, donde logró inmovilizar al individuo y mantenerlo bajo control mientras llegaban las autoridades.

Dylan Sprouse es recordado por su papel en Zack y Cody. (Dylan Sprouse/Instagram)

El reporte señala que el actor habría utilizado un arma para retener al sospechoso, evitando que escapara de la propiedad.

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Intervención policial

Una vez en el lugar, la policía procedió con la detención. Según Los Angeles Times, el hombre fue arrestado por órdenes pendientes y no directamente por este incidente.

Las autoridades indicaron que el caso estaría vinculado a una posible invasión de propiedad, más que a un intento de robo.

Hasta el momento, la pareja no ha emitido declaraciones públicas, mientras el hecho sigue generando atención en redes sociales por la forma en que el actor enfrentó la situación.