Actor de Los Juegos del Hambre fue arrestado por graves cargos

El actor Ethan Jamieson, recordado por su participación en Los Juegos del Hambre, fue arrestado en Carolina del Norte tras ser acusado de un presunto ataque armado contra tres personas, de acuerdo con información publicada por People y otros medios internacionales.

El estadounidense interpreta al tributo masculino del Distrito 4 en la famosa película.

Según los reportes, el actor fue detenido el pasado 8 de abril y enfrenta tres cargos de asalto con arma y con intención de asesinar.

LEA MÁS: Fiebre por Michael Jackson revive con su esperada película: vea cuándo se estrena y dónde verla

Detalles del presunto ataque

People comunicó que la policía respondió a un llamado de emergencia por disparos el pasado 22 de marzo. Al llegar al lugar, se encontraron con la presunta víctima, quien informó que una persona desconocida en bicicleta eléctrica disparó contra su vehículo, en el cual iba junto a otras dos personas.

Ethan Jamieson es recordado por su papel en Los Juegos del Hambre. (Raleigh PD/Captura)

Tras las investigaciones, las autoridades identificaron a Jamieson como sospechoso y determinaron que habría realizado un disparo en dirección al automóvil, lo que derivó en su arresto días después.

LEA MÁS: La rara película donde debuta Cazzu: una niña recibe llamadas de muertos

Situación legal del actor

El pasado 9 de abril se le negó la fianza, por lo que permanece detenido mientras avanza el proceso judicial. Además, tiene una audiencia programada para el próximo 30 de abril, donde se definirá el rumbo del caso.

Este no es el primer incidente legal del actor. De acuerdo con reportes internacionales, en marzo del año anterior fue detenido por resistirse a un oficial, lo que suma antecedentes a su situación actual.

El caso ha generado atención en la industria del entretenimiento y entre seguidores, mientras se esperan más detalles sobre el proceso que enfrenta el intérprete en Estados Unidos.